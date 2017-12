iPhony a iPody sú u Billa Gatesa doma zakázané

Magazín Vogue uverejnil vo svojom poslednom čísle rozhovor s manželkou jedného z najbohatších mužov sveta, Melindou Gatesovou. Táto milá dáma prezradila, že v ich domácnosti existuje zoznam zakázaných vecí, medzi ktoré patrí aj iPhone a iPod od Applu.

2. mar 2009 o 17:45 Marcel Pastír

Krajšia polovička zakladateľa Microsoftu spomenula, že je len málo vecí, ktoré by svojim deťom doma zakazovali. No iPody a iPhony nepatria práve k hračkám, ktoré by im kúpili. V rámci disciplíny to isté platí aj pre rodičov.

Ako to však býva, človek chce práve to, čo nemôže mať. Melinda priznala, že si sem tam sama povie, keď je so svojimi priateľmi: "Och, nevadilo by mi mať tak ten iPhone."