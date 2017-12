NASA: Nájdite meno pre modul ISS

Americká NASA vyhlásila verejnú súťaž na meno novej časti Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

3. mar 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Snívali ste niekedy o tom, že nazvete teleso krúžiace vo vesmíre? Možno nie a možno áno, teraz však máte možnosť pomenovať vesmírny modul. Americká NASA nedávno spustila verejnú súťaž na meno nového modulu Node 3 Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

Verejnosti pripravila päť alternatív, z ktorých si môže vybrať. Štyri mená navrhol sám Národný úrad pre letectvo a vesmír, zároveň však ľuďom dal možnosť vymyslieť meno úplne nové. Súťaž potrvá do 20. marca, vtedy ju NASA ukončí.

Tradícia mien

„Meno, ktoré vyberieme, by malo stelesňovať ducha objavov a spolupráce - to predstavuje ISS - a malo by nadväzovať na tradíciu modulov Node 1 „Unity“ a Node 2 „Harmony“,“ vyjadrila sa NASA na svojej oficiálnej stránke.

Aktuálna verejná výzva na pomenovanie vesmírneho modulu je podľa Space.com len druhou v histórii NASA. Meno zvykne úrad vyberať sám. Prvým verejnosťou pomenovaným bol pritom práve predchádzajúci modul Node 2 „Harmony“.

Výhľad

Nová časť vesmírnej stanice by sa do vesmíru mala dostať v decembri tohto roku. Jej meno bude slávnostné zverejnené 28. apríla vo floridskom Kennedyho vesmírnom centre, keď modul oficiálne predstavia novinárom a širokej verejnosti.

Už teraz sa však vie, že zvláštnosťou modulu bude pozorovacia „paluba“, malá miestnosť, ktorá má sedem okien - šesť lichobežníkových a jedno kruhové, cez ktoré astronauti uvidia nielen ISS, ale zároveň aj Zem.

Miestnosť by totiž mala slúžiť aj ako miesto, z ktorého obyvatelia stanice budú riadiť skoro 20-metrové robotické rameno stanice.

Do modulu sa zároveň premiestnia generátory kyslíka či sprchy.