Expanzia The Lost and Damned ku GTA 4 trhá rekordy

2. mar 2009 o 17:00 Ján Kordoš

Stalo sa a hoci zatiaľ nepoznáme presné čísla, už teraz je The Lost and Damned jednotkou. Exkluzivita jedného z týchto prídavkov podľa zákulisných informácií stále Microsoft približne 25 miliónov amerických dolárov, a hoci nie sú známe fakty ohľadom tohto kontraktu, čiže aké percento z predaja ide samotných tvorcom. Microsoft rozhodne vedel, do čoho ide a keďže je tento prídavok ohodnotený na približne 20€, sami si vypočítate, že podobné bonusové obsahy v prípade úspešných hier môžu často rozhodovať o kúpe tej alebo tej konzoly.

Zdroj: Shacknews