Prvé ukážky z Test Drive Unlimited 2

2. mar 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Zatiaľ je však informácií pomerne málo a najlepšie bude, ak si počkáme na skutočne zaručené, oficiálne informácie. Prvé screenshoty sa totiž svojim výzorom podobajú na svojho staršieho kolegu. O vývoj sa zrejme postará Eden Studios, ktoré nám prinieslo pod značkou Atari nielen prvý diel, ale aj úspešné Alone in the Dark.

Zdroj: Loading Reality, MondoxBox