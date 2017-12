LG Renoir KC910 – najlepší fotomobil od LG s maximálnou výbavou

Mobilný telefón, ktorého celý názov znie LG Renoir KC910, patrí medzi špičku ponuky LG. Ak neberieme do úvahy nedávno predstavený model Prada 2, ide o najdrahší telefón tejto značky. Zato však ponúka množstvo funkcií a vymožeností, ktoré by vás u konkurencie vyšli o dosť drahšie.

2. mar 2009 o 6:54 Marcel Pastír

cie vyšli o dosť drahšie.

LG Renoir je vydarený telefón, ktorý sa netvári ako pracovný nástroj ani módny doplnok. Skôr sa snaží navodiť príjemnú atmosféru, zjednodušiť svojmu vlastníkovi prácu, pričom myslí na praktické detaily.

Žiarivé tlačidlá s 3D efektom

Pod veľkým dotykovým displejom nájdete trojicu tlačidiel. Zelené, červené slúchadlo a biele stredné tlačidlo pre skratky a multi-tasking. Všetky tri sa výborne a isto stláčajú. Zelené a červené slúchadlo potešia oko na prvý pohľad sýtou výraznou farbou podsvietenia. Sú zapustené nižšie v priehľadnom plaste, takže pri rozsvietení vytvárajú 3D dojem. Vedľa zeleného tlačidla objavíte dierku mikrofónu.

Vyčnievajúci fotoaparát púta pozornosť

Vrchná strana patrí jedinému tlačidlo. Po jeho zatlačení sa uvoľní zadný kryt telefónu. Ten sedí pevne a je vyrobený z neobvyklého jemne vrúbkovaného plastu. Zadná strana prekvapí hlavne výrazne vyčnievajúcim fotoaparátom, ktorý dáva jasne najavo, čo je silnou stránkou tohto mobilu. Pri nosení ani používaní však nespôsobuje vyčnievajúci kryt objektívu väčšie problémy.

3,5 mm audio jack na mobile chýba

Ľavá strana telefónu patrí dvom pevne uchyteným krytkám. Ľahko sa otvárajú, držia pevne a ukrývajú v sebe slot pre MicroSD pamäťovú kartu a LG konektor. Do toho je možné zapojiť nabíjačku alebo LG príslušenstvo, ako napríklad dátový kábel alebo slúchadlá, ktoré nájdete v balení. Tie sú mimochodom vnútroušné, zabraňujú tak rušivým zvukom z okolia a počúvanie hudby je s nimi radosťou. Potešil by však 3,5 mm audio jack priamo na telefóne.

Pravá strana obsahuje v hornej časti tlačidlá na reguláciu hlasitosti. V spodnej časti nájdete tlačidlo na “uzamknutie klávesnice”, teda uzamknutie telefónu a vypnutie dotykovej funkcie displeja. K zablokovaniu stačí rýchle stlačenie, pre odblokovanie je potrebý dlhší stisk tohto tlačidla alebo ikony so zámkou na displeji. Blokovacie tlačidlo zároveň slúži na zapnutie/vypnutie digitálnej stabilizácie obrazu pri fotení. Či je práve toto funkcia, ktorá si zaslúži osobitné tlačidlo, je veru otázne, no nedá sa nič robiť.

Spúšť fotoaparátu posledným spodným tlačidlom pravej strany. Jej polovlnovitý tvar a jemné vyvýšenie uľahčujú fotenie a doslova cítite, vďaka jemnému kliknutiu, kedy sa dostanete do zaostrovacej polohy. Potom už stačí len dotlačiť a je to.

Fotoaparát je pýchou LG Renoir

8 Mpx fotoaparát vyrobený v spolupráci so Schneider-KREUZNACH patrí k súčasnej špičke. Kvalitou detailu jemne zaostáva za Sony Ericssonom C905, na fotografiách v plnom rozlíšení si to však len ťažko všimnete. Objektív fotoaparátu je chránený aktívnym krytom. Pri základnej obrazovke ho stačí otvoriť a režim fotenia sa automaticky spustí. K dispozícii je silný xenónový blesk. Ten sa dá nastaviť na: Automaticky, Redukcia červených očí alebo Vždy vypnuté. Chýba možnosť manuálneho zapnutia blesku, ktorá by sa hodila napríklad pri fotení v miestnosti so svetlým pozadím. V tme a pri väčšej vzdialenosti blesk naozaj oceníte. Jeho sila však pri fotení bližších objektov, do vzdialenosti cca 1 meter, fotený objekt presvetlí alebo úplne vypáli do biela.

Dotknite sa toho, čo chcete zaostriť

Automatické zaostrovanie je samozrejmosťou, no špecialitou je v tomto prípade manuálne dotykové zaostrovanie. Funguje tak, že na displeji zatlačíte prstom na miesto alebo objekt, ktorý chcete zaostriť, pridržíte, a keď sa hľadáčik zafarbí do zelena, pustíte prst z displeja a fotka je na svete. Dajú sa tak s trochou experimentovania zhotoviť originálne momentky. S fotoaparátom sa dá slušne vyhrať, ponúka viaceré režimy fotenia: Bežný záber, Záber s úsmevom, Krásny záber, Umelecký záber, Nepretržitý záber, Panoráma a Rámik. K fotografiám je možné uložiť aj polohu ich zhotovenia vďaka GPS čipu a funkcii geo-tagging. Zvuk spúšte je možné vypnúť alebo si vybrať z troch predvolených. Pri ukončení fotenia vás telefón starostlivo upozorní, aby ste zatvorili kryt objektívu.

Slow-motion video ako z Matrixu

LG Renoir sa môže popýšiť aj výbornými parametrami pri natáčaní videa. Dokáže zachytiť videozáznam s plynulosťou 30 snímok za sekundu vo VGA (640 x 480) rozlíšení. Zvoliť si môžete aj zrýchlené alebo spomalené nahrávanie. Pri týchto režimoch sa rozlíšenie videa automaticky zníži na QVGA (320 x 240). Najmä spomalené nahrávanie v štýle Matrixu vyzerá efektne. Telefón pri ňom zachytí až 120 snímok za sekundu. Blesk na prisvetlenie nie je možné použiť počas nahrávania videa.

Prehľadná galéria je pôžitkom

Ovládanie fotoaparátu sa objaví po dotyku displeja vo forme polopriesvitných ikon. Nastavení je viac ako dosť, väčšia prehľadnosť by tomuto menu neuškodila. Zato prezeranie fotografií a videonahrávok v Galérii je pôžitkom. Na veľký displej sa vtesná až 15 ikon s náhľadmi. Prezerať si svoje výtvory však môžete aj po jednom. Triediť sa dajú podľa dátumu, typu a mena. Poteší aj možnosť hromadného posielania označených fotografií/videí cez Bluetooth alebo mailom. Z fotiek sa dá vytvoriť vlastný blog. Nafotené snímky vyzerajú na 3-palcovom displeji výborne. Automatické otáčanie s využitím akcelerometra je rýchle a posúvať sa medzi jednotlivými fotografiami môžete vďaka šípkam po bokoch alebo pohybom prsta po displeji, podobne ako pri iPhone.

Hudobný prehrávač s Dolby Mobile

Hudobný prehrávač ponúka všetko čo sa od neho dá očakávať, až na ekvalizér s možnosťou nastavenia štýlu hudby. Ten mu chýba. V hornej časti displeja nájdete ikony pre opakovanie (jednej, všetkých skladieb alebo bez opakovania), náhodný výber skladieb, hlasitosť a Dolby Mobile. Dolby Mobile v určitom smere nahrádza ekvalizér. Dodá hudbe basy a zvýrazní ju. Túto funkciu oceníte hlavne pri počúvaní hudby cez hlasný reproduktor. Hlasitosť a kvalita reprodukcie sú na dobrej úrovni.

Výborné slúchadlá utíšia svet okolo vás

V balení nájdete slúchadlá zložené z dvoch častí. Prvá sa zapája do telefónu pomocou LG konektora a končí 3,5 m audio vstupom s hands-free mikrofónom. Druhú časť tvorí krátky kábel s vnútroušnými slúchadlami, ktoré výborne zamedzujú vonkajšiemu hluku. V balení taktiež nájdete tri veľkosti násadiek do ucha. Zvuk je vďaka nim čistý, s dostatočnými basmi. Zapnuté Dolby Mobile pri počúvaní hudby cez dodávané slúchadlá je až príliš basové a akési neprirodzené. Telefón automaticky načítava nové skladby z pamäte alebo MicroSD karty. Možete si vytvárať vlastné playlisty a hudba sa dá počúvať aj minimalizovaná na pozadí.

S multi-taskingom zvládnete niekoľko vecí súčasne

LG Renoir umožňuje chod viacerých aplikácií súčasne. Na to slúži stredné tlačidlo pod displejom. Stačí ho stlačiť, čím sa pozastaví otvorená aplikácia, a vybrať si z ponuky. Okrem úlohy manažéra spustených aplikácií má toto tlačidlo aj ďalšiu užitočnú funkciu. Pod kartou s hviezdičkou si môžete vybrať obľúbené aplikácie ako skratky. Obmedzovať sa nemusíte, dajú sa posúvať a zmestí sa ich tu dostatok.

Praktický prehľad stavu

Bežiace aplikácie v pozadí symbolizuje ikona v hornom stavovom riadku. Ten je mimochodom užitočným pomocníkom. Stačí sa ho dotknúť a objaví sa menu Prehľad stavu. V ňom vidíte: čas aj so sekundami, dostupnú dátovú sieť, operátora, úroveň nabitia batérie, množstvo voľnej a celkovej pamäte. Môžete si tu jednoducho zvoliť profil (normálny, tichý, režim počas letu,vlastné profily...) a v jeho spodnej časti objavíte ďalšie tri ikony na spustenie/vypnutie Audio prehrávača, Wi-Fi a Bluetooth.

Upravte si prostredie telefónu na svoj obraz

Základnú obrazovku si môžete upraviť pomocou Widgetov, malých aplikácií fungujúcich priamo na ploche. Ich množstvo je však obmedzené, na výber je: Fotka z fotoalbumu / Slideshow, Kalendár, Analógové hodiny, Digitálne hodiny, Svetový čas na dvoch miestach, Rýchla voľba, Počasie, Poznámkový blok, Rádio a Hudobný prehrávač. Na plochu si môžete kľudne vytiahnuť aj všetky naraz, dá sa nimi hýbať a presúvať podľa vlastnej chuti.

Dômyselné dotykové ovládanie, nekvalitný stylus

Ovládanie pomocou prstov je na vysokej úrovni, nič okrem zachytenia bočného užšieho posuvníka by vám nemalo robiť väčší problém. To je dobrá správa, kedže nemusíte nosiť otravný stylus na šnúrke. Ten je mimochodom teleskopický a neoplýva extra kvalitou. Vrchná časť z neho odpadla už pri prvom pokuse o vytiahnutie z puzdra.

Ikony základnej obrazovky

Okrem W pre widget menu, nájdete v spodnej časti základnej obrazovky štvoricu ikon na priehľadom pozadí. Prvá ikona vyvolá klávesnicu na vytáčanie. Dostanete sa cez ňu aj k prehľadnej záložkovej histórii hovorov. Ďalšia ikona vás zavedie do telefónneho zoznamu. Tu by sa hodilo zjednudušenie, pretože k tomu aby ste začali vyhľadávať medzi kontaktmi je na vyvolanie klávesnice potrebný jeden zbytočný dotyk bieleho horného políčka.

GPS spolupracuje s Google Maps, poteší bežcov

Zabudovaný GPS čip je v tomto prípade skôr doplnkovou funkciou. Kto chce kvalitnú hlasovú navigáciu v telefóne, mal by siahnuť po zariadení s Windows Mobile alebo Symbianom. LG Renoir ponúka na navigáciou aplikáciu Google Maps. K tej je potrebný aktívny dátový paušál. V prípade, že cestujete do zahraničia, si dajte veľký pozor, aby vás účet za prenesené dáta v roamingu nestál viac ako samotná dovolenka. Existujú však aj Java aplikácie, ktoré načítavajú mapy uložené priamo v pamäti a nesťahujú ich za chodu. Jednou takou je napríklad Mobile GMaps. GPS využíva aj jednoduchá tréningová aplikácia na behanie, korú objavíte v telefóne.

Wi-Fi, nápaditý webový prehliadač

Výhodou LG Renoir je určite Wi-Fi. Samsung M8800 Pixon, Renoirov najväčší konkurent, má síce väčší displej a bohatšiu ponuku widgetov, no Wi-Fi mu chýba. To môže zavážiť pri výbere jedného z týchto dvoch podobných 8-megapixelových dotykových fotomobilov. Bezdrôtové surfovanie webu cez Wi-Fi spríjemňuje originálny webový prehliadač. Jeho ovládanie je jednoduché a intuitívne. Pre zoom stačí dlhšie podržať prst na mieste, ktoré chcete zväčšiť. Ešte o niečo komfortnejšie sa prezerajú webové stránky cez Operu Mini, ktorú si môžete zdarma nainštalovať ako Java aplikáciu. Pri teste sťahovania väčšej prílohy z Gmailu však tento úkon trval Opere Mini dvojnásobok času, za aký to zvládol LG webový prehliadač. História prehliadania je nápadito riešená formou screenshotov predchádzajúcich navštívených stránok.

Jednoduchá práca s emailom a správami

Nastavenie e-mailového klienta je vecou niekoľkých klikov. Posielať maily môžete tak ľahko ako SMS správy. Ak chcete posielať mailom vaše 8 Mpx výtvory v plnom rozlíšení, je dobré nastaviť limit pre odosielanie na maximálnu možnú veľkosť 2,2 MB. K odosielaným e-mailom môžete pridať podpis, prioritu, zvoliť si interval automatického načítania od 15 minút až do 8 hodín a vybrať si konkrétne množstvo na načítanie (10, 30, 50, 100, 150, 200 alebo 300).

Pre QWERTZ klávesnicu stáčí otočiť telefón



Pri písaní SMS správy alebo e-mailu stačí otočiť mobil horizontálne a pred vami sa zraju objaví QWERTZ klávesnica, zaberajúca väčšiu polovicu 3-palcového dipleja.

DivX a XviD filmy potešia, YouTube už menej

Tí, ktorí radi pozerajú videá cez YouTube vedia, že je to riadny požierač dát. Nanešťastie, LG Renoir nedokáže streamovať YouTube videá cez Wi-Fi. Na telefóne ich síce môžete sledovať, no len ak máte aktívne dátové služby. Telefón štandardne podporuje filmy vo formáte DivX a XviD. Ich prehrávanie zvláda na výbornú, veľký displej prispieva ku kvalitnému zážitku. Video z mobilu je možné cez TV-OUT výstup sledovať aj na televízore alebo externom monitore. Potrebný kábel si však musíte zvlášť dokúpiť.

ZÁVER

LG Renoir KC910 je špičkový telefón s príjemným dotykovým ovládaním, na ktoré našťastie nepotrebujete stylus, plniaci funkciu apendixu. 8 Mpx fotoaparát s kvalitnou optikou na zachytenie momentu viac ako postačuje a ponúka všetko, čo sa od fotomobilu najvyššej triedy očakáva. Silný blesk, aktívny ochranný kryt objektívu, efektné slow-motion video, automatické či dotykové zaostrovanie, geo-tagging, rozpoznávanie tvárí a množstvo ďalších režimov na vyhratie. Kvalita a hlasitosť hovoru sú na dobrej úrovni, postačujú aj v rušnom prostredí. Základnú obrazovku môžete zaplniť užitočnými widgetmi z fixnej ponuky, ikony v menu sa dajú premiestniť podľa vlastnej chuti. Možnosti personalizácie sú bohaté.

LG Renoir si vás získa praktickými drobnosťami, pri ktorých máte skutočne pocit, že jeho tvorcovia venovali pripomienkam vo vývoji patričnú pozornosť. Výsledkom je kvalitný telefón so zmyslom pre detail, špičkovou výbavou a osobitým štýlom, pripravený bojovať o priazeň zákazníkov.

LG Renoir KC910 Plusy 8 Mpx fotoaparát

Slow-motion video

Ovládanie pomocou prstov

Prehľadná galéria

Veľký dotykový displej

Stereo slúchadlá v balení

Multi-tasking Mínusy Chýba 3,5 mm audio jack

Nekvalitný stylus

YouTube nefunguje cez Wi-Fi

LG Renoir KC910 – technické parametre