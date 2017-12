Orange upozorňuje, že žaloba opomína tretieho operátora

Vedenie spoločnosti Orange Slovensko považuje za zvláštne, že žaloba Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska, ktorú podala na podnet komisie Ministerstva spravodlivosti, sa zameriava iba na dvoch mobilných operátorov.

Cieľom žaloby je pritom zakázať mobilným operátorom používať zmluvnú podmienku, podľa ktorej môže spotrebiteľovi prepadnúť kredit, ak ho nevyčerpal v určenom časovom úseku.

"Aj keby bol dôvodom pre taký postup len jeho nevýznamný podiel na slovenskom mobilnom trhu a slabé hospodárske výsledky, aj jeho zákazníci by predsa mali mať právo na rovnakú ministerskú ochranu,“ uviedol v oficiálnom stanovisku generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič. Ak by bolo výsledkom súdneho konania objektívne posúdenie súčasného stavu a nastavenie rovnakých podmienok pre všetkých, tak by sa podľa Lačariča ukázala férovosť konkurencie. "Z tohto pohľadu môže prejednanie žaloby, iniciovanej ministerstvom spravodlivosti, prispieť k prečisteniu slovenského mobilného trhu,“ vysvetlil P. Lančarič

Neobmedzená platnosť zakúpeného kreditu z praktických dôvodov nie je podľa stanoviska spoločnosti Orange Slovensko možná, mobilný operátor by musel donekonečna evidovať všetky karty, ktoré kedy vydal, ako aktívne. Preto spustili 17. februára bezplatnú službu, vďaka ktorej umožňuje klientom svojej siete požiadať o vrátenie neprevolaného kreditu.

"Jej prípravu však ohlásil už pred rokom napriek tomu, že vracanie prepadnutého kreditu zďaleka nie je štandardom medzi európskymi operátormi, " skonštatoval hovorca spoločnosti Orange Slovensko Richard Fides. Podľa neho prax práve naopak ukazuje, že prevažná väčšina krajín Európy uplatňuje model s automatickou expiráciou kreditu po určitom období. Orange túto službu oficiálne spustil pár dní po tom, ako sa Komisia pri Ministerstve spravodlivosti SR zriadená na posudzovanie neprijateľných zmluvných podmienok vyjadrila, že mobilný operátor neoprávnene necháva prepadnúť spotrebiteľovi kredit, ak ho neprevolá.