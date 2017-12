Každý výpadok signálu sa počíta

IPTV - televízne vysielanie šírené prostredníctvom širokopásmového internetu – sa pre telekomunikačných operátorov stáva čoraz viac strategickou záležitosťou. Je to síce na jednej strana spôsob, ako si k sebe pripútať súčasných zákazníkov, no zároveň je t

16. feb 2009 o 0:00 Marian Timoracký

o aj nástroj na zvyšovanie ARPU.

Táto možno smiešne znejúca skratka je, popri celkovom počte zákazníkov, pre každého telekomunikačného operátora jednou z najdôležitejších; ARPU - „average revenue per user“ (angl.) je totiž priemerná tržba na jedného zákazníka. Snaha operátorov je jasná: získať čo viac nových zákazníkov a ponúkať im služby, za ktoré od nich dosiahnu čo vyššie tržby.

„Čo sa sťažujete?“



A tak sa telekomunikační operátori predháňajú v počte reklám, v znižovaní cien príslušenstva (samozrejme, výmenou za dvojročnú viazanosť), v darčekoch, či vo zvyšovaní rýchlosti prenosu dát. Aspoň to tvrdia vo svojich reklamách.

Na nových zákazníkov to možno funguje. No tí, čo digitálnu televíziu využívajú dlhšie, už vedia svoje. A je pritom úplne jedno, či využívajú Magio, Fibernet, Chello či akúkoľvek inú podobu triple play. Sťažujete sa, že vám dva-tri krát do týždňa zamrzne obraz? Na linke technickej podpory vám poradia, že máte reštartovať systém; a nezabudnú dodať, že môžete byť vlastne radi, iným to vraj vypadáva dva-tri razy za deň! To je teda útecha.

Len si predstavte, že by ste si napríklad kúpili nové auto a ono by vám dva-tri razy do týždňa prestalo jazdiť. Alebo keby vám dodávateľ elektrickej energie dva-tri razy do týždňa vypol prúd. Asi by ste sa poriadne naštvali, chceli peniaze naspäť alebo aspoň výraznú zľavu. Telekomunikačný operátor? Odbije vás úplne odzbrojujúcim argumentom: „Iní majú výpadky dva-tri razy za deň.“

Spočítame im to?



V marketingu telekomunikačných operátorov sme na Slovensku svedkami akéhosi zvráteného marketingu. Namiesto toho, aby sa maximálne - a najmä sústavne - venovali retencii (udržiavaniu terajších zákazníkov), oveľa viac úsilia venujú akvizícii (získavaniu nových zákazníkov).

Asi si myslia, že „starého“ zákazníka stačí osloviť raz za dva roky, krátko pred vypršaním zmluvy, a hotovo.

Ja by som si taký istý nebol.

autor je marketingový poradca United Consultants