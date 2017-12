Možno existuje miliarda planét podobných Zemi

Podľa amerického vedca Alana Bossa by sa len v našej galaxii malo nachádzať veľké množstvo planét, ktoré sa podobajú na Zem.

17. feb 2009





BRATISLAVA. V našej galaxii by sa mohlo nachádzať vyše miliardy planét podobných Zemi. Tvrdí to Alan Boss, vedec z Carnegie Institution Of Science. Ten podľa BBC predostrel svoju víziu na každoročnom zasadnutí Americkej asociácie vedeckého pokroku, ktorá sa v týchto dňoch schádza v Chicagu v americkom štáte Illinois.

Pozemské a orbitálne teleskopy zatiaľ identifikovali približne 300 exoplanét, vesmírnych planetárnych telies, ktoré sa nachádzajú mimo Slnečnej sústavy. Máloktoré z nich však majú na svojom povrchu podmienky umožňujúce život.

„Hviezdy podobné nášmu Slnku spravidla disponujú jednou planétou vlastnosťami podobnou Zemi,“ tvrdí Boss.

Odborníci predpokladajú, že túto teóriu by mohli podporiť objavy Keplerovho teleskopu, ktorý plánuje americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA vypustiť na zemskú orbitu v marci.

Hľadaním vhodnej planéty však lov len začína. Podľa predošlého výskumu vedcov z University of Edinburgh je teoretická možnosť, že len v našej galaxii jestvuje niekoľko tisícok inteligentných civilizácií.