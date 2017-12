Activision Blizzard žaluje Electronic Arts kvôli Brutálnej Legende

16. feb 2009 o 12:50 Ján Kordoš

Activision Blizzard vznikol po zlúčení Activisionu a Vivendi, pričom okamžite po tejto akvizícii dostalo červenú mnoho nových projektov a herný gigant sa venoval takmer výhradne úspešným značkám (Guitar Hero, Call of Duty...). Aj to je jeden z dôvodov, prečo je Activision Blizzard momentálne najúspešnejším vydavateľom. Na druhú stranu sa posledné kroky tejto spoločnosti nedajú komentovať inak ako postavené na hlavu (z hráčskeho hľadiska) alebo dokonale premyslené (z ekonomického hľadiska).

Jedným z projektov, o ktoré Activision Blizzard stratilo záujem z dôvodu slabej perspektívnosti (menšie predaje, malá šanca na pokračovania) bola aj akčná hra Brutal Legend od Double Fine Productions, ktorému šéfuje hráčmi obľúbení Tim Schafer. Keďže Activision Blizzard nezaradil tento projekt do svojho plánu na najbližší rok, prestali ho financovať, tvorcovia hry si mysleli, že sa vzdávajú práva na hru a dohodli sa s inými vydavateľmi, EA Partners. Activision Blizzard reagovalo nečakane: bude ako vývojárov, tak aj EA Parnters žalovať, pretože im patria práva na hru a zmluva medzi Double Fine a EA Partners je protizákonná a tým pádom neplatná.

Aj keď s hrou nemajú žiadne plány, odmietajú ju financovať a následne vydať, stále sú vlastníkmi licencie. Vyzerá to tak, že Activisionu Blizzard ide o jediné: a to vytĺcť z predaja práv peniaze. K žalobe podľa zástupcu EA Partners nedôjde a prirovnávajú reakciu Activision Blizzard k „žalobe, ktorú by podal po rozvode manžel na svoju bývalú družku, pretože si našla lepšieho partnera.“

Na koho strane je pravda, teda rozhodne až súd, no už teraz je zrejmé, že Activision Blizzard pripomína EA v svojich „najlepších rokoch“. Podobným spôsobom získali peniaze od Atari za licencie na Ghostbusters a Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena.

Zdroj: Variety, Kotaku, Shacknews