Handheld Playstation Portable prekonal hranicu 50 miliónov vyexpedovaných kusov

16. feb 2009 o 12:25 Ján Kordoš

Hlavný konkurent PSP, Nintendo DS sa predáva omnoho lepšie a do minulého mesiaca si ho zaobstaralo 96,22 milióna hráčov. Obe prenosné konzoly sú pritom rozdielne a určené pre iné skupiny hráčov. Sony nedávno vydalo vylepšenú verziu pôvodného Playstation Portable pod názvom PSP-3004, pričom si od tejto verzie sľubujú lepšie predaje. Ako jeden z dôvodov slabšej predajnosti sa udáva pomerne úzke portfólio herných titulov a menšiu snahu vydavateľov prinášať konverzie hier i na túto platformu. Počet vydaných hier pre PSP neustále klesá a viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že Sony by malo otvoriť dvere novým možnostiam ako casual hrám, ktoré by prilákali nových hráčov.

Zdroj: PR