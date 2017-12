Fallout 3 pokračuje v okolí Pittsburghu

16. feb 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Aby však nasýtili večne hladných hráčov, budú ich zásobovať obsahovými rozšíreniami, balíčkami s novými miestami, zápletkou. Prvý z nich, Operation Anchorage je už vonku a ponúka klasicky niekoľko hodín zábavy odohrávajúcich sa v ľadom pokrytej krajine. Druhé rozšírenie The Pitt je naplánované na marec a s novými informáciami o ňom sa s vami podelíme.

Dobrodružstvo sa bude odohrávať v industriálnej časti metropoly Pittsburgh, ktorá sa zmenila na nepoznanie. Keďže je išlo o mesto venujúce sa strojárenskému priemyslu, čakajú nás obrovské komplexy tovární, no chýbať nebude ani jeden obrovský, podzemný dungeon. Obytné časti budú rozdelené na dve zóny: v jednej prebývajú otroci a druhá zaručuje neskromný život pre otrokárov. Podľa prvých informácií by sme mali mať možnosť prevteliť sa do úlohy otroka, zahrať si budeme môcť aj za Raidera. Všetko bude doplnené množstvom nových predmetov a zbraní (Auto Axe).

Zdroj: Shacknews