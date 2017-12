Šetri, radí Google vašej práčke a kanvici

Ak by polovica Američanov znížila spotrebu elektrickej energie o desať percent, znamenalo by to pre životné prostredie to isté, ako keby zo sveta zmizlo deväť miliónov áut. Google chce k tomu dopomôcť.

16. feb 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Russ, hardvérový vývojár v Google, nedávno zistil, že potrebuje vymeniť svoju dvadsaťročnú chladničku. Spolu s ňou vymenil žiarovky za žiarivky a čerpadlo na bazéne nastavil z permanentného prečerpávania na prečerpávanie len v istých intervaloch. Vypočítal si, že tak ušetrí tritisíc dolárov ročne. Don, ďalší zo zamestnancov, si zase kúpil hriankovač, lebo zistil, že panvica minie 33-krát viac elektrickej energie.

Dôvod, prečo zamestnanci internetového vyhľadávača Google riešia posledné mesiace podobné problémy, je jednoduchý – firma testuje novú technológiu Google Powermeter, ktorá má pomôcť domácnostiam šetriť elektrickú energiu. Ide o ďalší zo „zelených“ projektov, do ktorých sa internetový gigant rozhodol investovať milióny dolárov.

Nákupy bez cenoviek

Google vypočítal, že ak by sme v domácnosti presne vedeli, koľko a kedy míňa naša chladnička, alebo rýchlovarná kanvica, sami od seba a bez väčších obmedzení by sme ušetrili skoro pätnásť percent energie.

Pritom „ak by len polovica amerických domácností znížila spotrebu elektriny o desať percent, bolo by to pre životné prostredie to isté, ako keby z ciest zmizlo deväť miliónov áut,“ napísala firma na svojom blogu.

Ako však šetriť, keď nevieme, koľko míňame, pýta sa Google. „Predstavte si, aké ťažké by bolo pre vás zmestiť sa do rodinného rozpočtu, ak by ste nakupovali v obchode, kde nie sú žiadne cenovky. Takto nejako však dnes nakupujeme elektrinu,“ napísala firma na svojom blogu. A spôsob, akým nám dodávatelia účtujú elektrickú energiu, sa napriek technologickému pokroku od polovice päťdesiatych rokov vôbec nezmenil, dodáva.

Práčka, per v noci!

Firma chce do domácností rozšíriť technológiu, ktorá spotrebu energie ľahko ustráži. Ukáže, kde v dome zostala na noc zasvietená žiarovka a čo sa deje so spotrebičmi, keď ich práve nepoužívame. K bezplatnému programu Powermeter, ktorý vyvinula a zatiaľ ho testuje na svojich zamestnancoch, má neskôr za pomoci výrobcov spotrebičov pribudnúť aj štandard, ktorý o šetriace vlastnosti obohatí aj samotné spotrebiče.

A tiež sociálna sieť – do ktorej budete môcť pozvať vašich susedov, alebo priateľov a porovnať si s nimi svoje údaje o šetrení. Alebo portál, na ktorom zistíte, či žehlička, ktorú si chcete kúpiť, míňa veľa elektriny, alebo málo.

Naozaj len filantropia?

Firma tiež začala investovať do rôznych lokálnych spoločností, ktoré sa zaoberajú šetrením energie v rôznych končinách zeme. Tých je v súčasnosti na svete 40 miliónov, Google informácie o nich eviduje na svojej mape.

A hľadá dodávateľov energie z celého sveta, čo sú ochotní zapojiť sa do jej projektu. Celá snaha o šetrenie energie by Google v nasledujúcich rokoch mala stáť dohromady niekoľko stoviek miliónov dolárov.

Ide však po technológii, ktorá meria rozšírenie chrípky, a investíciách do krajín tretieho sveta, o ďalší z čisto filantropických projektov? Nejeden môže pochybovať. Google Powermeter bude totiž údaje o vašej spotrebe archivovať priamo na serveroch Google. Presne tam, kde už teraz sú údaje o tom, čo hľadáte na internete, alebo na aké stránky chodíte. Čo s nimi nakoniec urobí?

Firma nevercom odpovedá priamo na svojej stránke: medzi naším programom a firemnými servermi „nebudú prenášané žiadne osobné informácie“, údaje budú ukladané bezpečne, vždy bude existovať možnosť celkom vymazať dáta, ktoré boli do Google odoslané, alebo vypnúť odosielanie dát natrvalo. Bude to stačiť? Google Powermeter by sa mal na verejnosť dostať o niekoľko mesiacov, hneď po tom, ako sa skončia jeho testy.