Novú LG Prada predstavila Miss ČR - boli sme pri tom

Prvá LG Prada sa zapísala do histórie značky zlatým písmom. Odštartovala vzostup LG na súčasnú tretiu pozíciu vo svetovom rebríčku výrobcov mobilných telefónov. Nastal však čas posunúť sa ďalej. LG prichádza s novou Pradou a robí tak vo veľkom štýle. Pres

14. feb 2009 o 3:23 Marcel Pastír

Uvedenie novej luxusnej Prady na slovenský a český trh sa konalo v Prahe. Na pulty obchodov by sa mal telefón z dielní LG a Prada dostať v priebehu marca. Novinku odhalila Miss ČR 2007 - Kateřina Sokolová. Celosvetovou tvárou kampane sa stala supermodelka Linda Evangelista.

Inak si hovorí aj LG KF900

Nová edícia LG Prada nesie číselné označenie LG KF900 a prichádza, na módny telefón, s obdivuhodnou dávkou funkcií. Po vzhľadovej stránke si zachováva línie prvej Prady od LG. Najväčšou zmenou je v prípade nástupcu výsuvná QWERTZ klávesnica. Na obrázkoch je síce znázornené QWERTY rozloženie, no výrobca pridŕžajúc sa noriem zvolil v predajných kúskoch Z v hornom riadku namiesto Y.

Nová klávesnica nesklamala

S predstaveným telefónom sme mali príležitosť sa zoznámiť a urobiť s ním aj zopár fotografií ako test vylepšeného 5 Mpx fotoaparátu. Nová klávesnica, ktoré zaujme ako prvá, je pomerne tuhá. Vďaka tomu máte pocit istoty pri stláčaní jednotlivých kláves. Tie sú na jednej hrane vyvýšené viac ako na protiľahlej, položené sú teda pod malým uhlom, čo je tiež praktickým vylepšením. Bodka i čiarka majú samostatné tlačidlo, netreba pri ich písaní používať špeciálnu klávesu alebo shift. Podsvietenie klávesnice pôsobí decentne. V otvorenom stave sa nedalo pohybovať šípkami klávesnice medzi položkami hlavného menu. Je to síce maličkosť, no potešila by.

Prada 2 dbá na štýl

Nová LG Prada, ktorú niektorí kvôli prehľadnosti nazývajú aj Prada 2, má vlastné užívateľské rozhranie. Ide o aktívne LG flash rozhranie a jeho základným ovládacím prvkom je veľký dotykový displej. Menu dominuje čierna farba, ikony sú zvýraznené bielou. Pri každom detaile sa dbá na štýl, pretože hlavne o tom Prada bola, je a vždy aj bude.

Výbava ako sa patrí

Funkčná výbava novinky je prekvapujúco bohatá. Zahŕňa podporu 3G sietí s HSDPA až do 7,2 Mbps, Wi-Fi, možnosť prehrávania videa vo formáte DivX, 60 MB vnútornú pamäť rozšíriteľnú MicroSD kartou až na 16 GB alebo 5 Mpx fotoaparát s automatickým zaostrovaním, bleskom a špičkovým videom. Ako nová Prada v skutočnosti fotí, sa môžete presvedčiť na týchto fotografiách, ktoré sme pre vás urobili počas predstavovania:

Hodinky LG Prada Link predstavené spolu s telefónom

Spoločne s novým telefónom Prada boli predstavené aj hodinky LG Prada Link. Nesú označenie LG LBA T950 a po veľkostnej i dizajnovej stránke ide naozaj o skvost. Na ruke ich mala každá modelka a zástupcovia spoločnosti LG. Elegantne vyzerajú ako na mužskej, tak aj ženskej ruke. Zaujímavosťou je, že vás tieto hodinky automaticky upozornia, ak sa vzdialite na viac ako 10 metrov od svojho LG Prada telefónu. O týchto hodinkách sa dozviete viac v samostatnom článku.

Bacuľka, no nesklame vás

Nová LG Prada sa bude predávať spolu s elegantným čiernym koženým puzdrom, ktoré dokonale ladí s remeňom Prada Link hodiniek. Nedostatkom novinky je, že sa rýchlo pokryje viditeľnými odtlačkami, čo má na svedomí leský čierny plast na zadnej strane. Hrúbka telefónu by mohla byť o niečo menšia, no to by sa doň už pravdepodobne nezmestila plnohodnotná klávesnica. A to by bola veru škoda, pretože práca s ňou je výborná, odozva rýchla a rozmiestnenie kláves logické a prirodzené. Okrem toho ponúkne LG Prada paletu funkcií, ktorej sa nedá snáď nič vytknúť. Čerešničkou na torte je štýl a meno svetovej módnej značky Prada, ktoré telefón hrdo nesie.

ZÁVER

Telefón LG Prada (2) a hodinky Prada Link budú v predaji u českého operátora T-Mobile a v slovenskom Orangei. Orientačná cena mobilu je 600 Eur. Za hodinky zaplatí ich budúci majiteľ sumu zhruba 400 €.