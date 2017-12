Internáty môžu žiadať o peniaze na internet a techniku

Lepšie podmienky a kvalitu ubytovania na školských internátoch sľubuje študentom grant z Ministerstva školstva SR. Internáty si z neho môžu zabezpečiť napríklad internet, vybaviť priestory videotechnikou, digitálnymi nosičmi, odbornými publikáciami či per

13. feb 2009 o 15:26 TASR

BRATISLAVA. iodikami. Taktiež si z neho smú zaplatiť tvorbu kultúrnych programov. Získané peniaze im pomôžu aj pri vybavovaní materiálno-technickej podpory - teda počítačovej zostavy, alebo webových stránok.

O peniaze z projektu Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009 môžu zriaďovatelia školských internátov žiadať už od 15. februára. Maximálne môžu pýtať 10.000 eur (301.260 Sk), pričom päť percent z predpokladaných nákladov musí zriaďovateľ zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Samotná revitalizácia a elektronizácia internátov sa má začať 15. júna 2009, skončiť by sa mala v októbri. Prihlášky do projektu, prístupné na webovej stránke ministerstva školstva, je potrebné poslať do 15. marca 2009 na adresu Metodicko-pedagogického centra, Tomášikova 4, Bratislava.

TASR informovali z Odboru masmediálnej politiky Ministerstva školstva SR.