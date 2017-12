Manažéri Panasonicu majú minúť 1700 eur na vlastné výrobky

Japonská spoločnosť Panasonic vyzvala svojich 10.000 manažérov na domácom trhu, aby kúpili výrobky firmy a zastavili tak prepad zisku.

13. feb 2009 o 17:03 TASR

TOKIO. Informoval o tom dnes hovorca spoločnosti.

Vedenie Panasonicu požiadalo riaditeľov divízii, aby do júla tohto roka nakúpili výrobky firmy aspoň za 200.000 jenov (1700 eur), napríklad chladničky, televízory či Blu-ray prehrávače, povedal hovorca firmy Akira Kadota. Ostatní manažéri by mali tovar svojej firmy nakúpiť do tohto obdobia aspoň za 100.000 jenov.

Rozhodnutie je síce iba na manažéroch, ale Panasonic je podobne ako mnohé iné japonské firmy tradicionalistickou spoločnosťou s vysokou lojalitou zamestnancov k svojmu podniku.

Kampaň "buy Panasonic" je obdobou podobnej kampane automobilky Toyota. Tá požiadala minulý mesiac svojich manažérov, aby si kúpili autá vlastného podniku.

Informovala o tom agentúra AP.