Microsoft plánuje otvoriť vlastné obchody

13. feb 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Konkurencia (Nintendo, Sony a Apple) už vlastné obchody majú. Distribúcia hier do „vlastných“ obchodov by mohla výrazne znížiť výslednú cenu herných titulov. Práve predajcovia hier si totiž ukrajujú najväčší podiel pri predaji hier. Všetko je zatiaľ v rámci príprav, neboli predstavené ani regióny, v ktorých by MS obchody mali vzniknúť.

Zdroj: Reuters