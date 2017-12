13 najväčších mýtov a legiend o videohrách

13. feb 2009

Poznáte IT Crowd? A videli ste časť, v ktorej bol predstavenstvu obrej spoločnosti predstavený celý internet? V malej škatuľke! Takže všetci museli byť tichšie. Keby sa s ňou niečo stalo, radšej ani nepomyslieť, aké následky by to malo pre nás. Že ku krabičke nevedú žiadne káble? Vy ste nepočuli o bezdrôtovom internete?

Jednoducho mýty a legendárne výroky zo sveta informačných technológií pobavia odboru znalých a bežným ľuďom nič nepovedia. Server UGO pripravil 13 najväčších herných legiend, ktoré sa stali známymi po celom svete a verte, že niektoré by vás ani vo sne nenapadli. Takže nezabudnite, ak sa vám náhodou bude prehrievať procesor, má predsa horúčku a vysokú teplotu, tak ho pekne zabaľte do uteráku. Antibiotiká potrebné nie sú.

1. V dobách, keď sa videohry šírili na tzv. cartridge-och, sa mnohokrát stalo, že hry jednoducho prestali fungovať, respektíve ich konzola nedokázala načítať. Niekedy stačilo vyfúknuť prach z tohto (pomerne nepraktického) herného média. Skutočne? Vlhkosť vášho dychu pri vyfukovaní nečistôt z cartridge-ov s hrou spôsoboval koróziu. Riešenie? Na vyčistenie aplikujte alkohol roztieraný na korodujúcich miestach!

2. Mnoho hráčov si po vydaní prvého Tomb Raider-a v roku 1996 myslelo, že vývojári z Core Design vložili a ukryli do jedného z kútov v hre tzv. nude cheat, ktorý by vám hlavnú hrdinku vyzliekol. Tomb Raider sa tak môže pochváliť ako jeden z mála titulov, v ktorom hráči presnorili doslova každý meter. Žiadny obnažujúci cheat do hry samozrejme vývojári nevložili, až neskôr sa objavil vďaka práci fanúšikov hry vo forme špeciálneho súboru. Výsledkom zas bolo, že sa hráči snažili hrdinku dostať do kúta, kedy sa kamera preniesla spoza chrbta Lary Croft pred ňu a snímala poprsie vytvorené z niekoľkých desiatok pixelov.

3. Xbox 360 má jednu nočnú moru: „Červený prsteň smrti“. Kvôli nedoriešenému chladeniu došlo k prehriatiu dôležitých súčiastok, následkom čoho bola konzola nefunkčná. Stačilo navštíviť servis. Alebo vyliečiť Xbox 360 podomácky: vybrať „prechladnutú“ dosku s chipmi a zabaliť ju do poriadne veľkého uteráka. Konzola paradoxne v zopár prípadoch niekoľko minút po pripojení aj išla, no následne mala znovu „príliš vysokú teplotu“. A definitívne prechladla. Froté uterák nepomáhal, niektorí domáci odborníci stratili záruku.

4. Aprílové vtípky máme radi. Čo sa však podarilo magazínu EGM v apríli roku 1992, nemá obdoby. Bojovka Street Fighter II je u nás menej známa, no stačí si predstaviť akúkoľvek 2D arkádu, kde na obmedzenej ploche proti sebe stoja dvaja udatní bojovníci. A s čím prišiel EGM? Ak ste si chceli odomknúť ako hrateľnú postavičku, bojovníka menom Shen Long, museli ste použiť nasledovná postup: Vybrať si postavu Ryu a prebojovať sa do záverečného kola hry bez minutia čo i len štipky vlastnej energie. Ak sa vám to podarilo, čakal vás M.Bison. Počas 99-sekúnd trvajúceho jedného kola, ste nesmeli vy udrieť Bisona a vziať mu tak energiu a ani on vás. Zápas sa musel skončiť remízou. A to desaťkrát po sebe. Ak sa vám podarilo na uspieť, po desiatej remíze prišiel do ringu Seng Long, vyhodil Bisona a vy ste postavili novému protivníkovi, ktorého ste museli poraziť. Samozrejme išlo o aprílový žart, no takmer všetky herné magazíny túto správu prebrali a rozšírili ju ako skutočnosť. Bravó.

5. Hra Super Mario bola skrytá, komunistická propaganda. Hlavný hrdina, Mario, bol oblečený takmer celý v červenom, mal fúzy ako Stalin, bojoval proti vládnucemu kráľovi, chcel dať všetku moc ľudu (záchranou sociálne zmýšľajúcej princeznej Muchotrávky) a na konci úspešnej úrovne vyvesil mierovú vlajku podobajúcu sa známej „červenej hviezde“, symbolu socializmu. Toto predsa nemôže byť obyčajná náhoda! Skutočne si to niektorí Američania mysleli. Teraz, keď je Mario jednou z najznámejších herných postavičiek (ak nie najznámejšia), na to nik ani len nepomyslí.

6. V časoch slávy Nintenda a Segy, respektíve NES-u a Megadrive-u panovalo presvedčenie, že hry od Segy prehráte na konzole od Nintenda alebo opačne. Cartridge ako cartridge, nie? Skúste dnes vložiť do PS3 disk s X360 hrou a zistíte, že herným gigantom sa podarilo odstrániť jeden „blbuvzdorný“ problém.

7. V staručkej hre Duck Hunt, v ktorej išlo, ako zrejme tušíte, o lovenie kačíc, sa rozšírila fáma o tom, že môžete zastreliť aj psa. Mravokárci poukazujúci násilie už vtedy vytrkovali rožky. Mnohí sa o postrelenie psa neúspešne skúšali. Napokon sa prišlo na to, že v arcade verzii, ste postreliť mohli v špeciálnej úrovni, ktorý následne „zakričal“ niečo v zmysle: „Au, strieľaj kačice a nie do mňa!“. Takže fáma, ktorá je založená na pravde? Predstaviť si však hráčov snažiacich sa postreliť psa, ktorý vždy tesne unikne svojej smrti, mohlo byť zábavné.

8. Final Fantasy VII považujú mnohí za jednu z najlepších hier. Nielenže je to jedno z prvých japonských RPG, ktoré sa dostalo aj na západ v čase jeho vydania, zároveň aj ako prvé donútilo mnoho hráčov plakať pred obrazovkou. A nie od bolesti pri hraní stupídnych hier. Jedna z hlavných postáv, Aeris, v tomto dobrodružstve totiž zomrela. Podľa niektorých najcitlivejšia herná scéna všetkých čias. Nie je preto prekvapujúce, že niektorý dobrák rozšíril správu, že neskôr v hre ju môžete oživiť.

9. Mortal Kombat je krvavá bojovka, ktorá však na platformách od Nintenda vychádzala práve bez červenej farby striekajúcej z tiel hrdinov. Žiadna krv, žiadne vytrhávanie srdca z tela. Majitelia SNES (Super Nintendo Entertainment System) teda konkurenčným „segákom“ závideli. Vraj však existoval supertajný kód na odomknutie krvavých efektov a chmatov. Bolo to jednoduché: stačilo napísať ABACABB (názov albumu od Genesisu) a všetko sa na Nintende červenalo. Áno, lenže nie na SNES-e, ale na Genesis-e. Škodoradostný fanúšik Segy musel mať radosť.

10. V Super Mariovi sa nachádzalo mnoho skrytých možností ako sa zabaviť, no jedna z nich je fáma: preskočiť cez vlajku na konci úrovne. Padlo mnoho návrhov, kde sa to dá spraviť, no ani jeden nebol pravdivý, hoc sa objavili „zaručené“ screenshoty, že to skutočne ide.

11. Atari bola kedysi úspešná spoločnosť, jednotkou na hernom trhu. Jej skutočný pád sa začal po vydaní titulu E.T.Mimozemšťana. Spielbergov film sa stal trhákom, ktorý získal milióny ľudí po celom svete a hra, vyrobená na miliónoch cartridge-och si získala desiatky priaznivcov. Nikto to nechcel, hra to bola skrz-naskrz primitívna a jednoduchá, takže milióny cartridge s hrou skončili na smetisku!

12. Cartridge sa využívali v hernom priemysle z jednoduchého dôvodu. Pirátstvo. Obsah ste nemohli len tak jednoducho okopírovať. Postupom času sa príchodom CD diskov ukazovalo, čo sa stane médiom (najbližšej) budúcnosti. Vtedy sa svetom začala šíriť fáma, že Nintendo v spolupráci so Sony „vynašlo“ PlayStation ako špeciálny hardvérový prídavok k SNES-u v podobe externej mechaniky a hardvérového rozšírenia. Išlo o fámu, Sony malo svoje PlayStation a Nintendo zostalo pri cartridge-och aj pri Nintende64 a zbavilo sa ich až s príchodom konzoly GameCube.

13. Automatovú hru Polybius zrejme nepoznáte, no v Amerike ide o zaujímavú aférku, dokonca sa automat s hrou objavil aj v známom animáku Simpsonovci. Hra bola uvedená na trh v roku 1981, žánrovo sa podobala na klasickú arkádu štýlu Tempest, avšak malo ísť o tajný, vládny projekt zameraný na testovania mladých ľudí. Hráči tvrdili, že pri hraní trpeli mentálnym vyčerpaním, amnéziou, neskôr sa dostavila chorobná nespavosť, nočné mory a nakoniec si pre vás prišli páni v čiernych oblekoch. Mulder by mal radosť.

Máte aj vy zaujímavé aférky okolo herného sveta? Skúste svojimi postrehmi prispieť do diskusie, určite sa nájdu aj zaujímavejšie. Niekedy totiž stačí porovnať PR správy s vydanou hrou a človek sa nasmeje až-až.

