Ako na správu súborov?

Prieskumník systému Windows je síce dostatočným nástrojom na prácu so súbormi, existuje však množstvo alternatív, ktoré vám ponúknu širšiu paletu funkcií. Niektoré stavajú na sláve súborových manažérov pre DOS, iné sa snažia ponúknuť všetko, čo potrebujet

13. feb 2009 o 10:45 (mnk, mg)

e. Pripravili sme pre vás tipy.

Total Commander v7.04a

Total Commander je súborový manažér pre Windows, program podobný prehliadaču, ktorý obsahuje Windows. Total Commander obsahuje FTP klienta na prenos súborov cez Internet, priamy prístup na okolité počítače na sieti (bez pripojenia jednotky), históriu zobrazeného zoznamu adresárov a súborov, podporuje možnosť 'späť' a 'ďalej', nastavenie štruktúry adresárov (konfigurovateľné menu), rozdeľovanie a spájanie veľkých súborov, kódovanie a dekódovanie v UUE, XXE a MIME formáte, nový vzhľad (konfigurovateľný starý 3d vzhľad), podpora 'drag & drop' pomocou myši, rozšírené kopírovanie, presúvanie, premenovanie a vymazávanie súborov, porovnávanie súborov podľa obsahu, kopírovanie a pakovanie na pozadí, synchronizácia dvoch adresárov alebo ZIP archív a adresár, prehliadač bitmáp, inverzné označovanie pomocou klávesy NUM.

Pomocou Total Commandera môžete kopírovať súbory z/do archívov, obsahuje vstavaný ZIP pakovač a taktiež umožňuje interne rozbaliť archívy s príponamy ARJ, LZH, TAR, GZ, CAB, RAR a ACE. Rôzne pluginy si môžete stiahnuť z domovskej stránky.

Štart menu (užívateľsky definovateľné príkazy), konfigurovateľnú tlačidlovú lištu, príkazový riadok pre jednoduchšie spúšťanie programov s rôznymi parametrami, podrobné vyhľadávanie s fulltextom aj v archívoch, vyhľadávanie duplikátnych súborov, zabudovaný prehliadač súborov s neobmedzenou veľkosťou v binárnom, hexadecimálnom alebo textovom formáte použitím ASCII- (DOS) alebo ANSI- (Windows) znakovej sady, kopírovanie súborov z jedného archívu do druhého archívu, priame pripojenie káblom cez paralelný port, výborný premenovávací nástroj, možnosť vytlačenia adresároveho stromu, a mnoho ďalších funkcií.

SpeedCommander v12.42 Build 5630

SpeedCommander je pohodlný súborový manažér, pracujúci v dvoch oknách, podporujúci množstvo funkcií. Triedenie, kopírovanie, vymazávanie súborov pomocou klávesnice alebo myši. SpeedCommander umožňuje načítať a vytvárať ZIP archívy, Microsoft CAB súbory a plne podporuje ďalšie formáty archívov.

Nová zabudovaná funkcia 'Hľadaj' umožňuje vyhľadávanie súborov vo všetkých desiatich podporovaných archívoch. Interný prehliadač podporuje cez 80 grafických a textových formátov. SpeedCommander naviac obsahuje zabudovaný textový editor podporujúci zvýraznenie syntaxov.

So zabudovaným FTP klientom, môžete uploadovat a downloadovať súbory alebo html stránky na internete. SpeedCommander taktiež obsahuje integrovaný webový prehliadač stránok.

FAR Manager v1.70

FAR Manager je program na správu súborov, archívov pod Windows. FAR Manager beží v textovom móde, poskytuje jednoduchý interface pre bežne používané akcie: prezeranie súborov a adresárov, editovanie, kopírovanie, premenovávanie a samozrejme obsahuje ďalšie funkcie.

FAR Manager obsahuje viacjazyčný, ľahko konfigurovateľný interface. Navigácia súborov je jednoduchá a prehľadná vďaka farebnej odlišnosti. Funkcionalita FAR Managera je perfektne rozšírená vďaka externým DLL modulom - pluginom. Napríklad podpora archívov, FTP klient, ovládací panel a sieťový prehliadač sú implementované ako pluginy v štandartnej inštalácii programu FAR Manager.

Altap Salamander v2.51

Altap Salamander je správca súborov pre Windows v štýle programov typu Norton Commander. Práca na sieťových diskoch bez nutnosti ich mapovania. Podpora práce s archívmi ZIP, RAR, ARJ, CAB, ACE a TAR/GZIP. Podpora plug-in technológie - sú k dispozícii napr. moduly na prezeranie HTML súborov, EXE súborov vo formáte PE, prezeranie ID3 tag-ov a informácii o kódovaní MP3 súborov a tiež plug-in na identifikáciu aktuálnej verzie programu (a plug-in modulov) na domovskej stránke programu.

Za mierne zvýšenú cenu možno kúpiť aj verziu so vstavaným plug-in modulom (PictView) na prehliadanie grafických súborov (vyše 40 formátov). Vlastnosti: - ovládanie pomocou myši (podpora funkcie drag and drop a operácii cez pamäťovú schránku) alebo klávesnice (pre všetky funkcie dostupné cez menu systém sú k dispozícii aj klávesové skratky); - podpora práce s extrémne veľkými súbormi (prehliadanie do 2 GB, manipulácia s nimi aj nad 4 GB); - interná podpora práce s archívmi typu ZIP, ARJ, RAR, CAB, ACE a TAR/GZIP; - práca so súbormi na sieťových diskoch bez nutnosti ich mapovania (podpora UNC cesty); - vstavaný prehliadač textových súborov, binárnych súborov (v hexadecimálnom móde), HTML súborov a grafických súborov (podpora viac ako 40 formátov vrátane JPG, GIF, BMP, PCX, TGA, TIF a dalších).

Vstavaný prezerač MP3 súborov umožňuje identifikovať parametre vzorkovania, názov interpreta, skladby a dalšie údaje obsiahnuté v ID3 tagu; - zmena veľkých/malých písmen v názvoch súborov; - konverzia znakových sád v textových súboroch (CP1250, Kamenický, ISO-8859-1, ISO-8859-2 atď); - kontrola aktuálnej verzie programu a jednotlivých plug-in modulov dostupných na domovskej stránke programu a upozornenie na prípadnú potrebu aktualizácie inštalovanej verzie; - podpora plugin technológie a pod ..

