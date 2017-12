Sony chce vydávať film aj hru na jednom Blu-ray disku

13. feb 2009 o 9:45 Ján Kordoš

Možno by sa našli bežní ľudia, ktorí by tento balík na jednom disku za priaznivejšiu cenu ako za samostatne kúpený film a hru, ale dôležitý bude celkový dopyt mainstreamu. Kapacita Blu-ray disku (50 GB) je plne dostačujúca pre toto spojenie filmu a hry na jeden disk. Tie najväčšie herné projekty, ktoré s filmami nemajú nič spoločného, mávajú v priemere okolo 30 GB. Už v tento rok by sme sa mali dočkať prvého pokusu. Či bude aj úspešný, si netrúfame odhadovať.

Zdroj: Kotaku