Japonsko + Anglicko alebo Square Enix zrejme odkúpi Eidos

13. feb 2009 o 9:25 Ján Kordoš

Ak však chce Square Enix prežiť, musí sa podobne ako Capcom začať orientovať aj na západné trhy, európske a americké. Problémom však je, že Square Enix sa nepodarilo práve na západe dlhodobo presadiť. Aj preto zaznamenal japonský gigant za posledný rok stratu.

Príbeh číslo dva. Anglická spoločnosť Eidos sa už dlhšie potáca nad priepasťou a zachraňuje sa skutočne v hodine dvanástej. V predvianočnom období jej však nepomohlo ani vydanie ďalšieho dobrodružstva Lary Croft s názvom Tomb Raider: Underworld. Pritom Eidos vlastní zaujímavé značky ako Hitman, Commandos, Deus Ex, Thief alebo aj Kane & Lynch či Just Cause.

Lenže cena akcií Eidosu stále klesala, až sa ocitla na hrozivej sume 9 pencí za jednu akciu a ani priemerná, 3-mesačná hodnota akcií nebola príliš vysoká a dosiahla hodnotu 17 pencí. Nedá sa teda predpokladať, že by bol Eidos v pluse. A záver týchto dvoch príbehov?

Square Enix chce a vlastne aj musí expandovať na západné trhy. Eidos má vcelku bohaté portfólio a problémy. Riešenie je jednoduché. Dlhú dobu hľadaný investor, ktorý by chcel Eidos prevziať, sa zrejme našiel. Square Enix dokonca ponúkli 84.3 milióna anglických libier za odkúpenie, čo výrazne prevyšuje aj hodnotu akcií – v tomto prípade by to teda bolo 32 pencí za jednu akciu. Tak výhodnú kúpu by Eidos nemal odmietnuť a akcionári nemali zaváhať, ale konečné rozhodnutie ešte nepadlo.

Pôvodne sa počítalo s tým, že Eidos odkúpi Warner Bros., ktorý už vlastní 20% akcií Eidosu, no Square Enix neváhali ani chvíľu a ponúkli svoju ponuku ešte pred touto akvizíciou. Konečné rozhodnutie padne začiatkom marca a sme veľmi zvedaví, či napokon dôjde k ďalšiemu veľkému spojeniu herných spoločností alebo zostane všetko po starom.

Zdroj: Gamespot