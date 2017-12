Videohry sú pre deti možno aj dobré

Počítačové hry môžu mať na deti aj dobrý vplyv: môžu podnecovať tvorivosť a tímovú prácu – dokladá správa Európskej únie, v ktorej sa skúmali tituly hier so „zlou povesťou“.

13. feb 2009 o 9:45 reuters, trn

Výsledky správy Európskeho parlamentného výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa môžu prekvapiť rodičov s deťmi závislými od hier, ale aj potvrdiť ich domnienky – hranie hier nemá žiadnu priamu spojitosť s násilným správaním detí a môže na ne mať aj dobrý vplyv.

„Počítačové hry nie sú vo väčšine prípadov nebezpečné a môžu dokonca prispievať k rozvoju dôležitých zručností,“ povedal Tonie Manders, holandský liberálny člen zákonodarného zboru, z ktorého iniciatívy výskum vznikol.

„Rozvíjajú schopnosť prijímať a spracúvať fakty, strategicky reflektovať, ale aj tvorivo a invenčne rozmýšľať a spolupracovať v tíme,“ píše sa v tlačovom komuniké k prieskumu. Správa neuvádza potrebu presadiť celoeurópsky zákon, ktorý by zakazoval určité hry, prihovára sa za spoluprácu európskych členských krajín na PEGI – dobrovoľnom systéme ohodnocovania vekovej prístupnosti hier.

Správa uvádza, že zisk z predaja počítačových hier minulý rok dosiahol 7 miliárd Eur a v Británii tržby za hry po prvýkrát presiahli ostatné druhy zábavy, ako hudba či filmy. Podľa správy EU jestvujú hry, ktoré nie sú pre deti vhodné, ale dodáva, že takých je aj mnoho filmov a kníh. Správa uznáva, že násilie v niektorých hrách môže „stimulovať“ v určitých situáciách násilnícke správanie.

Správa sa zasadzuje aj o zapojenie rodičov, ktorí by mali mať k dispozícii „hlavný istič“, ktorý by im dával možnosť regulovať aké hry deti hrajú a ako dlho. Akú podobu by mal mať rodičovský istič, sa v správe neuvádza.

Správa aj nabúrava stereotyp, že počítačové hry hrajú prevažne deti. Podľa citovaných štatistík je priemerný vek európskeho hráča počítačových hier 33 rokov.