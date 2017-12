T-Mobile - akcia pre podnikateľov platná do 31.3.2009

T-Mobile predstavuje zimnú ponuku pre podnikateľov, malé a stredné firmy. Zákazníci tohto segmentu môžu získať jeden z variabilných balíčkov k mesačným programom Podnikateľ až na dva roky zdarma.

13. feb 2009 o 2:54 Marcel Pastír, T-Mobile

Akciová ponuka platí pre nových i existujúcich zákazníkov do 31.3.2009.

Balíčky benefitov podľa výberu

T-Mobile ponúka k programom Podnikateľ dva druhy benefitov. Pre oba je určená rovnaká doba platnosti využívania zadarmo v rámci akcie: celých 24 mesiacov pri všetkých programoch Podnikateľ. V rámci zimnej ponuky získavajú balíček bezplatne na dva roky už aj zákazníci pri programoch Podnikateľ 90 a 150.

2 000 minút do T-Mobilu a pevných sietí

Balíček Nekonečné volania obsahuje 2 000 voľných minút do siete T-Mobilu a pevných sietí na Slovensku. Minúty z balíčka možno čerpať počas pracovných dní od 18. do 8. hodiny a celých 24 hodín počas víkendov a sviatkov, a to ešte pred vyčerpaním základného balíka voľných minút v mesačnom programe.

Tento balíček je vhodný pre podnikateľov, ktorí potrebujú volať aj po pracovnej dobe či počas víkendu, resp. ho môžu ponúknuť ako benefit pre zamestnancov svojej firmy. Počas pracovnej doby si zamestnanec čerpá základný balík minút a na súkromné účely má k dispozícii minúty z balíčka Nekonečné volania.

Zákazníci môžu využívať balíček aj po skončení bezplatnej doby 24 mesiacov. Za 2 000 voľných minút v balíčku budú platiť poplatok 6,61 € (199,13 Sk) mesačne.

100 minút do všetkých sietí

Druhý balíček (Extra 100 minút) obsahuje 100 voľných minút do všetkých slovenských sietí, ktoré sa dajú čerpať počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny. Minúty sú k dispozícii po vyčerpaní základného balíka voľných minút programu.

Tento balíček je určený pre podnikateľov s vyššími nárokmi na telefonovanie a v rámci akcie môžu získať zdarma ďalšie desiatky minút nad rámec svojho mesačného programu.

Zákazníci môžu využívať balíček aj po skončení bezplatnej doby 24 mesiacov. Za 100 minút navyše budú platiť 9,92 € (298,80 Sk) mesačne.

O programoch Podnikateľ

Programy Podnikateľ sú určené pre živnostníkov a malé i stredné firmy. Medzi ich špecifické benefity patrí: