O2 Rookie Camp

Olympijský víťaz Rado Židek s herečkou Zuzanou Fialovou spoločne predstavili projekt O2 Rookie Camp. Pod týmto názvom sa počas jarných prázdnin uskutoční škola snoubordingu a freestyle preteky.

13. feb 2009 o 1:22 Marcel Pastír, o2

Do snoubordingového kempu O2 Rookie Camp sa môžu mladí športovci prihlásiť v zimných strediskách Snowparadise Veľká Rača, Ski park Ružomberok a Vrátna. Výučba bude prebiehať vždy od pondelka do piatku. Zároveň si všetci účastníci kempu a ostatní záujemcovia môžu zmerať svoje jazdecké schopnosti na otvorených pretekoch v disciplínach Slopestyle a Big Air. Individuálne výkony jazdcov bude hodnotiť olympijský víťaz Rado Židek a kvalifikovaní snoubordingoví rozhodcovia. Garantom celého podujatia je bývalá slovenská snoubordistka a vicemajsterka sveta Jana Šeďová.

Dátumy a lokality

16.2. – 22.2.2009 Snowparadise Veľká Rača (21.2. v sobotu preteky v Slopestyle a Big Air)

23.2. – 1.3.2009 Ski park Ružomberok (28.2. v sobotu preteky v Slopestyle a Big Air)

2.3. – 8.3.2009 Vrátna (7.3. v sobotu preteky v Slopestyle a Big Air)

Škola snoubordingu

Snoubordingová škola prebieha vždy od pondelka do piatku od 10:00 do 16:00. Výučba trvá 2 hodiny denne, následne je možné využívať celý areál snowparku. Účastník školy sa môže prihlásiť maximálne na 3 výučby za týždeň v jednom lyžiarskom stredisku. Škola snoubordingu je ZDARMA pre všetkých, ktorí sa pri registrácii v jednotlivých strediskách preukážu mobilným telefónom so SIM kartou O2. Pri registrácii neplnoletého dieťaťa stačí, ak sa takýmto spôsobom preukáže jeho rodič, resp. zákonný zástupca. Klienti iných operátorov zaplatia za 1 výučbu poplatok 10 EUR (301,26 Sk).

Preteky v Slopestyle a Big Air

V každom stredisku v sobotu budú prebiehať preteky v disciplínach Slopestyle a Big Air. V rámci Slopestyle sa bude hodnotiť aj Best trick. Účasť na kempe nie je podmienkou účasti na preteku a naopak. Štartovné je zdarma pre všetkých účastníkov a účastníkom môže byť osoba, ktorá ešte nedovŕšila vek 18 rokov. Víťazi si v každom stredisku rozdelia prize money 500 €.

Aj deti zo sociálne slabších rodín

V spolupráci s Nadáciou Fialka, ktorú založila Zuzana Fialová, O2 zároveň finančne podporí účasť 3 detí zo sociálne slabších rodín na podujatí O2 Rookie Camp. V rámci programu resocializácie a edukácie bude O2 hradiť náklady na týždňový pobyt detí v kempe v plnej výške. Zuzana Fialová ako členka O2 Starteamu príde osobne podporiť všetky deti priamo na podujatie a zároveň odovzdá ceny víťazom v pretekoch.