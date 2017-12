Tom Clancy´s HAWX - letecký útok ako z Top Gun-u

Leteckých simulátorov je v hernom svete skutočne málo, nové vznikajú skôr už len z radu nadšencov a dokonca ani arkádové lietanie nepatrí medzi pravidelné pripravované pochody pre virtuálnych pilotov.

12. feb 2009 o 17:05 Ján Kordoš

Najprv však menšie opakovanie o tom, čo vlastne v plnej verzii hry, ktorá by sa mala objaviť už v marci tohto roku, nájdeme. Bez akéhokoľvek premáhania treba podotknúť, že slovíčko simulátor v úvodnom odseku nebolo v úvodzovkách len pre potechu autora článku. HAWX bude priamym konkurentom série Ace Combat, ktorá sa posledným, šiestym dielom Fires of the Liberation, ujala medzi hráčmi viac než dobre. Aj napriek tomu sa takmer nik z vývojárov nechopil šance pripraviť pre hráčov vlastné, aj keď arkádovejšie, ale aspoň nejaké, lietanie. Jediným zástupcom je azda Blazing Angels, no v tomto prípade brázdia nebo piloti v Druhej svetovej vojne. Už len absencia akejkoľvek konkurencie núti premýšľať, čim to vlastne je, veď dopyt po podobných tituloch stále je.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

V UbiSofte sa rozhodli vytvoriť obrovský, vymyslený svet, vytvorený z viacerých projektov: priamo v uliciach sa bojuje v taktickej akcii Ghost Recon, stratégovia ovládajú jednotky v EndWar a obloha patrí pilotom v HAWX. Príbeh nie je ničím originálny, no plne dostačujúci a donúti vás pri hraní si nasadiť zrkadlovky – Top Gun fans už chrochtajú blahom. Svet je na pokraji zrútenia sa, život všetkých ľudí je narušený vyčíňaním militaristických skupín, ktoré chcú ovládnuť svet. Teroristi so sakra dobrou výzbrojou. A hráč je samozrejme jedným z hrdinov ochraňujúcich slobodu, pravdu a trestajúci zlých, zlých ujov v stíhačkách, ktoré musia ísť dole. Celkovo 17 úrovní sa bude odohrávať v 16 prostrediach, pričom nesmú chýbať veľké metropoly. Ich ničenie chytí každého Toma Cruise-a za srdce a vyprášiť kožuch naničhodníkom budeme proste chcieť. Či už to bude v Rio de Janieru, na Floride alebo v Mexiku, prostredie bude vymodelované so zmyslom pre detail. Reči o digitálne spracovaných snímkach z družíc môžeme akceptovať. Z výšky vyzerá všetko uveriteľne, budov je v mestách pekný počet, nechýba bohatá fauna, no povrch vyzerá stále tak trochu umelo. Nie je to výrazný problém, zem si totiž uvedomíte v prípade, že to do nej napálite, čo rozhodne cieľom misie nikdy nebude. Čaká nás zostreľovanie cieľov (lietajúcich, pozemných, plaviacich sa) eskortovacie misie, obrana – všetko už poznáme, všetko sme už videli, no stále nás to baví.

Nekompletný zoznam stíhačiek F-16 Fighting Falcon

F-22 Raptor

Eurofighter Typhoon

AV-8B Harrier II Plus

Rafale

F-14A Tomcat

F-15 Strike Eagle

F-117 Nighthawk

Jaguar

Saab-39 Gripen

Samotná skúsenosť z hrania sa dá rozdeliť medzi dva pohľady. Vieme, že okolo 50 lietadiel sa verne v jednej hre simulovať nedá, no menšie rozdiely medzi stíhačkami budeme vnímať aj vďaka rôznej nosnosti. Ľahká manévrovateľnosť je vyvážená počtom a druhmi rakiet, ktoré na lietajúce monštrum navešiate. Preto bude veľmi dôležitá voľba zapnutia, respektíve vypnutia asistenta. Čo to znamená v praxi? Keď aktivujete pomocníka, hráte arkádu v 3D grafike, lietadielko nerobí psie kusy bez vášho vedomia, pohyb je vcelku prostý a cítite sa akoby obmedzovaní autopilotom. Arkáda ako delo. Pri vypnutí pomocníka je stíhačka viac pod vašou kontrolou, nie ste obmedzovaní v pohybe, pri zmenách smeru letu – jednoducho si to môžete viac užívať, ale zároveň nie je jednoduché pri strmhlavom páde zdvihnúť „čumák“ a predísť tak k úbohej samovražde.

Nečakajte však žiadny zásadný simulátor, to v žiadnom prípade. Batožinový priestor stíhačky je podľa vývojárov UbiSoft Romania sakramentsky veľký a pokojne si na stroj zavesíte aj 200 rakiet. Vyberiete si z niekoľkých druhov, spravíte zo stíhačky vianočný stromček a hybaj ho kosiť enemákov. Je to stále akčné, avšak arkádovosť je v niektorých prípadoch nahradená nutnosťou zvládať množstvo pohybov so strojom. Rakety na vás budú lietať každú chvíľu a keďže zásoba svetlíc je zúfalo obmedzená a vyplytváte ju behom minúty, dvoch, neostáva vám nič iné, ako sa snažiť robiť „top gunovské“ parádičky. To už zábavné je a hlavne to nie je príliš náročné na zvládnutie, len potrebujete cvik. Pri lopingoch alebo nečakaných klesaniach, zmenách smeru pohybu cítite odpor. Stíhačka nie je bicykel a neotočíte ju na pár metroch. Lietajúcich protivníkov spoza chrbta sa nestrasiete len tak ľahko. My sme využívali vypnutie trysiek, otočienie o 180° a efektné zostrelenie dvojicou rakiet tvárou v tvár. Alebo vystúpite o niekoľko desiatok metrov vyššie s vypínajúcim motorom, následkom čoho necháte protivníka, nech vás „predbehne“ a vy sa voľným pádom a zároveň aktivovanými tryskami zavesíte za jeho zadok. Aj s raketami. Arkáda je dobrá na robenie podobných zverstiev.

video //www.sme.sk/vp/7532/

Jedna úroveň sa začínala nevinným odrazením útoku šiestich F14-tiek letiacich nad Rio de Janierom, no neskôr zistíte spoločne s ostatnými pilotmi vo vašom tíme, že išlo o zlomok útočnej sily, ktorá na vás čaká v samotnom meste. Invázia do brazílskeho Ria sa začína s výbuchmi vo vzduchu, na vode i medzi mrakodrapmi. Pri likvidovaní tankov ukrytých práve v centre mesta nemôžete použiť tradičnú taktiku zamerania raketami na väčšiu vzdialenosť, pretože cieľ nezasiahnu – zavadzajúce budovy sú síce týmto spôsobom nezničiteľné (čo je škoda, určite by to bolo nesmierne efektné) a perfektné štíty pre nepriateľa. Znovu musíte skúsiť inú taktiku a popri vyhýbaní sa raketám vystúpite do určite výšky a strmhlavo sa pustíte kolmo na nepriateľa krytého budovami. Či už je to tank alebo vojaci, či ich zničíte kanonóm alebo raketami, musíte ísť na to iným spôsobom.

Výhodou je možnosť zapnutia Enhanced Reality System, ktorý vám formou tunelu ukáže najvýhodnejší smer letu. Máte označený cieľ tank? Aktivovaním ERS vidíte trajektóriu stúpania a presné miesto otočenie vzduchu a následného náletu. Bola na vás vyslaná raketa? Môžete to vyriešiť sami, no zároveň môžete zapnúť ERS a vidíte tunel, ktorým musíte preletieť, aby ste sa nežiaduceho návštevníka striasli. Všetko aj počas hry, navádzací systém je automaticky nadefinovaný na určité tlačidlo. Zdravie je už klasicky vyčíslené a každý zásah vám niečo z neho uberie. Nepriatelia podliehajú podobnému systému. Možno by bolo vhodne aplikovať do hrateľnosti aj prvky porúch prístrojov so zvyšujúcim sa poškodením. Či to bude aj v plnej verzii uvidíme až po vydaní hry, veľkú šancu však tomu nedávame.

Obtiažnosť je nastavená adekvátne situácii a kto chce byť odmeňovaný vyššou mierou skúseností, môže zvoliť náročnejšiu voľbu obtiažnosti. Ovládanie žiaľ nebolo voľne nastaviteľné. Síce to pri samotnom hraní nebolelo, menšie úpravy by sme privítali. Trochu neprirodzene pôsobilo nadefinovanie kamery na pravý analóg a celý pohyb stíhačky tak simulovala len jedna páčka. Chce to zvyk, ale lepším riešením by bolo viac ovládacích modelov. Obzeranie sa po kokpite – inak pomerne odfláknutom, určite sme čakali omnoho viac – by sme oželeli a radšej mali plne pod (oboma) palcami stroj.

Dôležitou súčasťou hry sa stane multiplayer. Nielenže budeme môcť hrať jednotlivé úrovne v kooperatívnom režime, pretože všetky úlohy plníte ako letka a nie jeden pilot, čaká nás aj klasický online súboj. Hlasové ovládanie wingmanov môžete využívať ako na vlastnú obranu, tak aj útočenie. Komunikácia so živými hráčmi cez headset je samozrejme taktiež prítomná. Okrem spolupráce v kampani nesmie chýbať ani klasický dogfight a ničenie miliónových strojov pomocou kanónov si rozhodne nenecháme ujsť.

Nech sa na to pozrieme z akejkoľvek strany, Tom Clancy´s HAWX simulátorom nebudeme, no po vypnutí všetkých asistentov pôjde o kompromis medzi jednoduchým lietaním a realistickou pilotážou. Spokojný tak bude občasný i skúsený hráč. Vydanie je už za dverami, HAWX by mohol vyplniť medzeru v herných žánroch a konečne vytvoriť konkurenčné prostredie sérii Ace Combat. Podľa všetkého sa tak stane.