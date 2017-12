Plány najväčšieho herného vydavateľa Activision Blizzard

12. feb 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Napriek tomuto poklesu dosiahol Activision v roku 2008 pomerne vysoké tržby v hodnote 5 miliárd amerických dolárov, čo ho radí na prvú pozíciu herných vydavateľov. „V roku 2009 chceme vydať toľko titulov ako nikdy predtým. Nebudeme prepúšťať ani robiť veľké reštrukturalizácie ako ostatné spoločnosti,“ povedal Bobby Kotick a potvrdil nedávne vyhlásenie, pomerne chladné k novým značkám.

Activision Blizzard sa bude venovať radšej predávaným sériám, ktoré bude pravidelne prinášať ako riskovať s novými projektmi. Tie chystá na tento rok len tri: Prototype od Radicalu, Singularity od Raven Software a doposiaľ neoznámené preteky od tvorcov série Project Gotham Racing, Bizzare Creations.

Ako už vieme, na tento rok je naplánované Call of Duty: Modern Warfare 2 (čiže šiesty diel známej značky), ktoré má na starosti pôvodný vývojársky tím Infinity Ward, takže by nemuselo ísť nutne o prepadák ako naposledy. S predajom posledného dielu World at War však boli v Activisione nadmieru spokojní, a preto bude strieľačka z vlastného pohľadu prístupná každý rok.

Chybu spravili s posledným Jamesom Bondom, ktorý niesol podtitul Quantum of Solace. Ak ste sa potešili, že si vydavateľ vstúpil do svedomia a poukázal na priemernosť celého projektu, nechajte si optimistické myšlienky na neskôr. Vydanie trhákov Quantum of Solace a World at War bolo naplánované príliš blízko seba, takže sa James Bond nepredával tak ako mohol. Preto sa ďalší Bond objaví až v roku 2010.

Activision Blizzard neprekvapil ani oznámením, že bude i naďalej žmýkať úspešnú značku Guitar Hero a tento rok nás čakajú hneď tri Guitar Hero projekty. O jednom z nich, Guitar Hero: Metallica (29.marec), už vieme. Ďalším bude Guitar Hero: Greatest Hits, kompilácia všetkých predošlých skladieb v sérii pre Xbox 360, Playstation 3 a Nintendo Wii. Do tretice poteší Activision Blizzard majiteľov handheldu Nintendo DS a pripraví pre nich Guitar Hero: Modern Hits, čiže niečo ako Greatest Hits, len určené pre DS-ko. Okrem toho Activision pracuje aj na žánrovo inom hudobnom projekte, DJ Hero. Takto sa zarábajú peniaze a uspokojujú mainstreamoví, platiaci hráči!

Zdroj: PR