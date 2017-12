Okrem filmu sa dočkáme aj hry G.I.Joe

12. feb 2009 o 9:40 Ján Kordoš

O to sa postarajú vývojári z Double Helix, ktorí pripravujú tento projekt pre všetky platformy vrátane mobilných telefónov – okrem PC. Dôvod tohto kroku vysvetlený v tlačovej správe nebol, taktiež sme sa príliš nedozvedeli ani o hre samotnej. Tucet vetrom ošľahaných bojovníkov sa postaví zoskupeniu Cobra, chýbať nebude kooperatívny multiplayer, k dispozícii budeme mať aj ovládateľné vozidlá. Dá sa očakávať, že pôjde o klasickú akčnú hru videnú z externej kamery, no nechajme sa prekvapiť. Očakávaný príchod hry je totožný s filmom, čiže by sa hra mala objaviť niekedy koncom leta, v auguste.

Ak predsa len tápete, ponúkame vám úvodnú znelku z animovaného seriálu, ktorý bol v Spojených Štátoch neskutočne obľúbený a sami pochopíte, o čo vlastne ide:

Zdroj: PR,YouTube