Aliens vs. Predator sa vracia

12. feb 2009 o 9:15 Ján Kordoš

O samotnom pokračovaní sa nič konkrétne nevie, dokonca ani nie je známe, aký názov ponesie hra. Okrem Alien vs. Predator plánuje Sega v spolupráci s externými vývojármi ešte dve ďalšie votrelčie hry: strieľačku z vlastného pohľadu Aliens: Colonial Marines, ktorú sme vám už predstavili a Alien RPG – o tom zas nevieme nič okrem toho, že vývoj má na starosti Obsidian Entertainment. Keďže sa títo tvorcovia venujú ďalšiemu projektu pre Segu, Alpha Protocol, je otázne, či to všetko stíhajú do roku 2010, kedy by sa všetky tri Alien hry mali objaviť na trhu.

Zdroj: Shacknews