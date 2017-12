Týždeň vo vede

12. feb 2009 o 0:00

5. - 11. 2. 2009

Scenár, ako by sme starostlivou reguláciou obsahu skleníkových plynov v ovzduší mohli v najbližších 500-tisíc rokoch, čo je ozaj dlhodobý výhľad, zabrániť katastrofickému otepleniu aj nástupu ľadovej doby, predložil tím Gary Shaffera z Kodanskej univerzity (Dánsko) (na ilustrácii Martina Jakobssona/ Stockholm Geo Visualization Lab je hranica zaľadnenia severnej pologule počas poslednej ľadovej doby).

Zdroj: Geophysical Research Letters

Roztopením Západoantarktického ľadového štítu by v niektorých oblastiach moria stúpli viac, ako sa myslelo, zistil Jerry Mitrovica z Torontskej univerzity (Kanada). Týka sa to najmä pobrežia Severnej Ameriky a krajín pri Indickom oceáne. V prípade Washingtonu by išlo o nárast 1,3 metra k doterajším piatim metrom.



Zdroj: Science

Morské lastúrniky (na snímke Susan Kidwellovej) sa po masovom vymieraní organizmov na konci druhohôr a treťohôr, na ktoré doplatili najmä veľké dinosaury a iné veľké jaštery, rozrôzňovali asi 15 miliónov rokov. Zistili to Andrew Krug a David Jablonski z Chicagskej a James Valentine z Kalifornskej univerzity v Berkeley (USA). Je to logické, veď po katastrofe prichádza obnova - no iné je mať presne zdokumentovaný priebeh.



Zdroj: Science

Novou zobrazovacou metódou zachytil Tím Timma Schroedera z Helmholtzovho strediska v Mníchove (Nemecko) vznik krviniek z jednotlivých embryonálnych endotelových buniek, lemujúcich cievy; rieši to spor o pôvode krvných buniek v embryu.



Zdroj: Nature

Prežívanie a prenos vírusu chrípky závisí od absolútnej vlhkosti, nie relatívnej (prvá určuje množstvo vody vo vzduchu, druhá pomer obsahu vody k hladine nasýtenia, čo závisí od teploty) - vírus prežíva dlhšie pri nižšej absolútnej vlhkosti. Zistili to Jeffrey Shaman a Melvin Kohn z Oregonskej štátnej univerzity v Corvallise (USA). Vysvetlili tak, prečo sa chrípke v miernom pásme darí v zime.

Zdroj: PNAS

