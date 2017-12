Opäť porovnávali ľudí s opicami

Porovnanie genómov makaka, orangutana, šimpanza a človeka ukázalo, že asi pred desiatimi miliónmi rokov nastala u spoločného predka goríl, šimpanzov a ľudí veľká genetická zmena. Tempo zdvojovania úsekov DNA sa prudko zvýšilo.

12. feb 2009 o 0:00

Ľudia a šimpanzy naložili so zdedenými duplikovanými úsekmi DNA rôzne.(Zdroj: ESTHER HERRMANN ET. AL., SCIENCE/MPI EVAN/JGI-US)

BRATISLAVA. Rok 2009 vyhlásilo UNESCO za Medzinárodný rok astronómie - pred 400 rokmi Galileo Galilei prvýkrát pozoroval oblohu vlastnoručne zhotoveným ďalekohľadom.

No tento rok je aj rokom Charlesa Darwina, ktorý vyšiel pri formulácii evolučných koncepcií z anatómie, fyziológie a správania organizmov. Dnes ho podporuje aj genomika.

Sotva totiž inak ako evolučne vysvetlíme rovnakú či veľmi podobnú funkciu prakticky totožných génov v navonok takých radikálne odlišných organizmoch, ako sú mikróby, veľké cicavce a človek.

Aj my v sebe nosíme analógie génov baktérií. Našimi najbližšími príbuznými v ríši živočíchov sú ľudoopy - šimpanzy, gorily a orangutany.

Kedy nás opustili

Makak sa od línie ľudoopov odčlenil pred asi 25 miliónmi rokov.

Orangutan pred 12 až 16 miliónmi rokov.

Gorila pred 10 až 12 miliónmi rokov.

Šimpanzy sa oddelili od ľudskej línie pred 6 či 7 miliónmi rokov.

Vedci z USA, Španielska a Talianska teraz prvý raz podrobne porovnali genóm (kompletnú dedičnú informáciu uloženú v jadre bunky) človeka a ľudoopov s genómom opice, makaka.

Prekvapujúco vyšlo najavo, že pred asi desiatimi miliónmi rokov sa v DNA spoločného predka človeka a afrických ľudoopov niečo stalo.

Duplikácia čiže zdvojovanie úsekov DNA je v genómoch organizmov častá. Podstatné je však tempo. Pri spomenutom predkovi sa v inkriminovanom čase približne zdvojnásobilo.

Výsledkom bola genetická nestabilita, ktorá pretrváva dodnes v našom genóme. Iste má príčiny a ak sa udržala, prospieva nám vyššou genetickou pružnosťou, ktorá iste tvorí základ niektorých ľudských znakov. No platíme za ňu aj schizofréniou a autizmom.

„Vzhľadom na architektúru ľudského genómu sa do istých jeho oblastí stále pridáva a naopak z nich vypadáva genetický materiál," povedal šéf tímu Evan Eichler z Washingtonskej univerzity v Seattli (USA). „V genóme akoby jestvovali sopky, chrliace kusy DNA."

Genetickí šprintéri

Duplikácia úsekov genómu sa zvlášť zrýchlila v ľudsko-šimpanzej línii po rozchode s gorilou, hoci iné mutačné procesy, ako vsunutia, výpadky a nahradenia jednotlivých „písmen" DNA, sa vtedy spomalili. Po rozchode šimpanzej a ľudskej línie sa však naopak duplikácia zasa spomalila.

So šimpanzmi zdieľame takmer 99 percent neduplikovaných sekvencií DNA v genómoch, máme prakticky totožné bielkoviny a veľmi málo odlišných preusporiadaní chromozómov - a predsa sa tak veľmi líšime.

Časť vysvetlenia sa tak môže skrývať v rozdielnych duplikáciách úsekov DNA, čo napokon naznačili už skoršie čiastkové genetické výskumy.

„Mohli by ste si myslieť, že ľudia sú špeciálni tým, že máme viac duplikácií ako skoršie druhy, no nie je to pravda," povedal Evan Eichler.

Duplikácie v našom genóme vytvorili oblasti zvlášť náchylné k reorganizáciám vo veľkom meradle. Pre naše dobro i škodu.

Evan Eichler z Washingtonskej univerzity opísal výsledky nového porovnania primátích genómov s devätnástimi kolegami v dnešnom čísle časopisu Nature. Prvým autorom článku je Tomas Marques-Bonet.



DNA Homo sapiens (hore), šimpanza učenlivého, a dole šimpanza bonobo.

FOTO - NATURE