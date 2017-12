Počet mobilných pripojení vo svete vzrástol na 4 miliardy

Asociácia GSM (GSMA), ktorá združuje viac ako 750 mobilných operátorov z 219 krajín sveta oznámila, že počet mobilných pripojení vo svete vzrástol na 4 miliardy.

13. feb 2009 o 1:14 Marcel Pastír

Vyplýva to zo správy informačného servisu GSMA Wireless Intelligence.

6 miliárd mobilných pripojení do roku 2013

Tento historický medzník poukazuje na pokračujúci silný rast odvetvia mobilnej komunikácie a na to, že globálny trh smeruje k dosiahnutiu počtu 6 miliárd mobilných pripojení do roku 2013. Tento rast pramení z dvoch hlavných zdrojov: integrácie mobilov so zariadeniami, ktoré nemali komunikačné prepojenie, a rastu počtu používateľov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.

Budúcnosť je v mobilnom internete



"Na začiatku roku 2009 je svet uprostred rozsiahleho hospodárskeho poklesu. Na vyrovnanie sa s veľkými problémami, ktorým čelí globálna ekonomika, GSMA a jej členovia sa sústreďujú na pôsobenie mobility s cieľom vytvárať nové príležitosti a zvyšovať produktivitu a prosperitu," povedal Michael O’Hara, šéf marketingu GSMA. Jednou z oblasti rozvoja mobilnej komunikácie je širokopásmový mobilný prístup na internet.

Keďže pevný širokopásmový prístup na internet má 1,1 miliardy zákazníkov, možnosti rozvoja sú veľké vzhľadom na to, že ide iba o zhruba šestinu obyvateľstva sveta. Širokopásmový mobilný prístup teraz má už približne 100 miliónov zákazníkov. Za hlavnú oblasť expanzie sa pritom považujú rozvíjajúce sa krajiny, keďže mnohí ľudia v takých štátoch, ako je India, sa na internet, elektronickú poštu či elektronické bankovníctvo pripájajú výlučne prostredníctvom mobilného telefónu. Na možnosti poukazuje aj to, že v Indii pribúda 10 miliónov mobilných pripojení každý mesiac.