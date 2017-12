S Darwinom alebo bez neho?

Koperník zbavil výnimočnosti našu Zem, Darwin zobral výnimočnosť ľuďom stvoreným božským zásahom. Stálo ho to vyše dvadsať rokov usilovnej práce na teórii evolúcie. Kým ju publikoval, zhromaždil na jej podporu veľa dôkazov. Londýnsky Times označil prírodo

12. feb 2009 o 0:00 Michal Ač

vedca za najvýznamnejšieho Angličana po Newtonovi.

BRATISLAVA. Charles Darwin váhal zverejniť svoje životné dielo nielen preto, že bol veľký pedant a nechcel sa podpísať pod nedorobený a okresaný výťah zo svojich myšlienok.

Obával sa aj reakcie viktoriánskeho Anglicka, v ktorom mala silné slovo cirkev. Ako mierumilovný a tichý človek nemal rád konflikty a nevedel si predstaviť, že by musel obhajovať svoje myšlienky v ostrých verejných diskusiách, kde by nepochybne protivníci spochybňovali jeho poctivosť a česť.

Napokon na to našiel vhodných ľudí na čele s „Darwinovým buldogom" Thomasom Huxleym, ktorí presviedčali verejnosť zaňho - a aspoň vo Veľkej Británii a v USA to robili vo svojom čase veľmi úspešne (v USA pôsobil Darwinov priateľ Asa Gray, ktorý vraj ovládal evolúciu lepšie ako jej tvorca).

Darwinove diela u nás

Literatúra od Darwina a o Darwinovi má stále čitateľský úspech. Britský prírodovedec bol a zostal autorom, ktorý oslovuje verejnosť. Z kníh venovaných evolučnej problematike vyšli v češtine a slovenčine v posledných

rokoch: Charles Darwin: Pôvod druhov. Kalligram, Bratislava 2006, preložil Richard Cedzo. Charles Darwin: Cesta prírodovedca okolo sveta. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2006, preložil Štefan Weiskopf. Edward J. Larson: Evolúcia. Slovart 2006, preložil Vladimír Kováč.

George C. Williams: Plán a účel v prírode. Kalligram 2002, preložil Peter Sýkora.

Charles Darwin: O původu člověka. Academia, Praha 2006, preložili Josef Wolf a Zora Wolfová.

Jan Zrzavý, David Storch, Stanislav Mihulka: Jak se dělá evoluce. Ladislav Horáček - Paseka 2004.

Richard Dawkins: Sobecký gen. Mladá fronta, Praha 1998, preložil Jan Zrzavý. Richard Dawkins: Příběh předka. Academia, Praha 2008, preložila Zuzana Gabajová.

Matt Ridley: Červená královna. Mladá fronta, Praha 1999, preložil Martin Konvička. Jaroslav Flegr: Úvod do evoluční biologie. Academia, Praha 2007.

Jaroslav Flegr: Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2007.

Jared Diamond: Třetí šimpanz. Paseka 2004, preložili Stanislav Mihulka, Zuzana Gabajová, Jaroslav Šimek.

(ač)

Dôvodom Darwinových pochybností bolo aj to, že pôvodne sám veril v Genezis s jej jednorazovým aktom stvorenia a nemennosťou druhov, kým ho presvedčili o opaku jeho vlastné pozorovania a práce iných prírodovedcov, najmä Jeana-Baptistu Lamarcka a Charlesa Lyella.

Darwin nebol zaťatým revolucionárom typu Giordana Bruna, ktorý by bol ochotný ísť pre pravdu až na hranicu.

Život žil a dožil ako vážený a zámožný občan v relatívnom pokoji svojej rodiny pri obľúbených skleníkových experimentoch, sužovaný iba častými záhadnými záchvatmi nevoľnosti a bolesťami žalúdka.

Napriek tomu (alebo skôr práve preto) mohol londýnsky denník Times pri jeho pohrebe v apríli 1882 napísať, že zomrel najväčší Angličan od čias Newtona.

Prečo práve Darwin?

Kde sa teda v súvislosti s Darwinom zobralo toľko vášní, prečo pretrvali až do našich čias a prečo sa v podobe čoraz silnejúceho „inteligentného dizajnu" preniesli zo starej dobrej Európy za more, až do pracovne bývalého najmocnejšieho prezidenta sveta?

Veď ani superrevolučné myšlienkové prevraty Maxa Plancka či Alberta Einsteina, o polstoročie mladšie než Darwinove, až na čestné výnimky dnes nikoho nevzrušujú natoľko, aby pre ne sústavne žiadal zmenu školských osnov. A keď si spomenieme na atómovú bombu, dôvod by bol.

Cti neustáleho spochybňovania sa dostáva iba Charlesovi Darwinovi, a jeho nasledovníkom (aj kritikom) typu Richarda Dawkinsa (nazývaného aj „Darwinov rotvajler"), ktorí síce presunuli súťaž z vnútrodruhovej na inú úroveň (génovú), no celkovo odvádzajú na poli evolučnej paradigmy značnú nadprácu.

Evolucionisti učia, že na Zemi niet miesta nielen pre stvorenie podľa plánu, ako si to predstavovali stredovekí učenci, ale ani pre múdreho a inteligentného dizajnéra, ako si to predstavujú najmä mnohí dnešní Američania.

Že človek nie je vrcholom tvorstva, že ženy nemusia slúžiť mužom, že biela rasa nie je lepšia ako čierna, červená či žltá, že klonovanie, výskum embryonálnych buniek ani geneticky modifikované potraviny nepochádzajú od diabla, že rozhodnutie o potrate je na zodpovednosti každého človeka.

Zrušil vykúpenie

Samozrejme, ak prijmeme evolúciu, hľadať inteligentné zámery kohosi stojaceho kdesi nad nami je iba daromným márnením drahocenného času. Jediné, čo okolo seba môžeme vidieť a čo môžeme skúmať, je dlhodobé pôsobenie síl prírody, ktoré sa prejavuje pomalými, nenápadnými, sotva viditeľnými krokmi.

Človek musí byť vynikajúcim pozorovateľom, akým bol práve Charles Darwin, aby si ich všimol a vedel ich vysvetliť.

Azda jediné, čo môžeme urobiť, je prispôsobiť sa, v lepšom prípade znalosť evolúcie trochu pragmaticky použiť v prospech nás, nedokonalých ľudí, náhodných plodov nedokonalej, ba priam fušerskej evolúcie, avšak bez vízie pozemskej či božskej spravodlivosti.





Kliknite - obrázok zväčšíte.

To bol vlastne aj najväčší problém darvinizmu vo viktoriánskom Anglicku. Ako napísala znalkyňa Darwinovho života Janet Brownová v knihe Darwinov Pôvod druhov, skutočným problémom darvinizmu pre ľudí z viktoriánskych čias bolo, že zmenil život na amorálny chaos bez toho, aby poskytol dôkaz božskej autority alebo pocit cieľa a plánu.

Namiesto naprogramovaného kráľovstva nebeského zostali iba krv, pot a slzy bez možnosti večného vykúpenia.

Každý si už vybral

Nuž, a ešte aj s miernym využitím znalostí evolúcie je to vlastne inak.

Jeden z popredných českých evolucionistov Jan Zrzavý napísal niečo v tom zmysle, že tí, ktorí najlepšie vnímajú život v celej jeho evolučnej šírke, píšu o tom múdre knihy a prednášajú na špičkových univerzitách, sú najnemožnejší práve v činnostiach, podľa ktorých sa hodnotí celkový úspech jedinca v konkurencii druhých, teda v zarábaní peňazí a robení detí.

Môžeme sa teda pri príležitosti takého významného výročia, akým je to dnešné, vôbec niekoho opýtať, či je lepšie žiť s Darwinom, alebo bez neho? Iba ak samých seba.