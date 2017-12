Darwin nás vyhnal z raja

Prírodný výber, vznik druhov, evolúcia. Anglický prírodovedec Charles Darwin s ich pomocou našiel mechanizmus, ktorým nahradil božskú ruku stvoriteľa. Dnes si pripomíname 200. výročie jeho narodenia.

BRATISLAVA. „Keď som sa ako prírodovedec plavil na palube lode jej veličenstva Beagle, moju pozornosť upútali niektoré fakty, ktoré sa týkali rozloženia živých bytostí, čo obývajú Južnú Ameriku... Tieto fakty, ako v nasledujúcich kapitolách uvidíte, vrhajú svetlo na pôvod druhov - tú záhadu záhad, ako ju nazval jeden z našich najväčších filozofov."

Takto sa začína jedna z najdôležitejších kníh ľudského poznania - Pôvod druhov.

V prvej polovici 19. storočia prežívalo Anglicko boom nových vied a poznania. K dobrým mravom patrilo, aby sa vážení páni z lepšej spoločnosti venovali nejakému koníčku - napríklad skúmaniu zeme, rastlín či chrobákov.

Mladého Charlesa, piate dieťa váženého lekára Roberta Darwina, očarila geológia, práve sa rodiaci vedný odbor. Charles Lyell vtedy začal tvrdiť, že Zem je oveľa staršia, ako hovoria náboženské autority. Dôkazom sú rôzne nálezy kameňov aj hornín.

Darwin sa však mal vydať na teologickú dráhu. Aspoň podľa prianí otca.

V roku 1828 ho prijali na Christ's College Cambridgeskej univerzity. Nebol najlepším študentom, no ako školskú úlohu mal napísať o knihe Dôkazy kresťanstva Williama Paleyho. Darwinovi sa kniha páčila, preto si prečítal aj Paleyho Prírodnú teológiu a tá uňho vzbudila záujem o prírodu a jej zákony.

Na škole sa dostal aj k Humboldtovmu cestopisu o Južnej Amerike a k textom Johna Herschela. V mladíckom nadšení sa rozhodol, že bude objaviteľom. Keď v roku 1831 prišla ponuka na plavbu loďou jej veličenstva Beagle do Južnej Ameriky, neváhal, kapitánom mal byť Robert FitzRoy. Ten trpel depresiami a preto si želal na palube mladého človeka, ktorý mu bude robiť spoločnosť.

Darwinov otec však bol proti ceste, a tak si FitzRoy našiel náhradu. Zasiahla však náhoda; náhradníkova žena odmietla pustiť manžela na dlhú plavbu a Darwinov strýko Joe otca presvedčil, aby zmenil názor.

Cesta na jedenásťročnej lodi plnej chronometrov, ktorú kapitán musel rekonštruovať za vlastné peniaze, sa Charlesovi páčila, aj keď na more si nikdy nezvykol. Na Galapágoch však obdivoval obrovské korytnačky aj rôzne druhy vtákov. Napríklad ostrovčany - známe ako Darwinove „pinky".

Po návrate do Londýna ho zvolili za člena Kráľovskej geografickej spoločnosti. Ako nadšený geológ totiž rozprával o svojich nálezoch.

A časom - azda strhnutý dobovou atmosférou - začal premýšľať aj o premenlivosti druhov. Napadlo mu, že podoba živočíchov nemusí byť definitívna a že na ňu môže vplývať boj o prežitie. Napríklad tam, kde nie je dostatok potravy. Vtedy víťazia najsilnejší a tí majú lepšie možnosti rozmnožovať sa.

Pomohol mu Wallace

Bez Alfreda Russela Wallacea, obchodníka s vtákmi a zbierkami, by sme možno Charlesa Darwina nepoznali.

BRATISLAVA. Alfred Wallace bol talentovaný prírodovedec, objaviteľ a zberateľ nálezov. Na rozdiel od Charlesa Darwina však pochádzal z chudobného prostredia. Na živobytie si zarábal cestovaním a predajom nájdených živočíchov či fosílií.

V päťdesiatych rokoch 19. storočia napísal esej o vzťahoch odrôd a druhov. Darwin si ju prečítal a pochopil, že je najvyšší čas publikovať, lebo zrazu mal niekto podobný názor ako on, ktorý nad svojou teóriou strávil dlhé roky.

Prinútil sa písať

Darwin si potom s Alfredom písal a v jednom z listov dostal jeho ďalšiu esej, ktorá svedčila o tom, že Wallace uvažuje o vývoji v prírode rovnako ako on. Vznikli tak nakoniec dva príspevky o evolúcii, predstavené vedľa seba (Darwin bol predsa len prvý) v júli 1858 na zasadnutí Linného spoločnosti v Londýne. Veľký záujem nevyvolali. Darwin (pre smrť desiateho dieťaťa Charlesa), ani Wallace na ňom neboli.

Darwin svoj príspevok neskôr doplnil a začal zostavovať knihu, ktorá sa mala volať Prírodný výber. Keďže ju však chcel publikovať čo najskôr, vybral už existujúcu časť a pod tlakom vydavateľa zmenil názov na Pôvod druhov prostredníctvom prírodného výberu. Vyšla v novembri 1859 a aj keď nebola lacná, rozobrali ju ešte v ten istý deň.

Stala sa módou

Kniha bola bestsellerom a kupovali ju aj menej vzdelaní Angličania. To dráždilo najmä cirkev a vysokú spoločnosť, ktorá sa z Darwinových myšlienok začala vysmievať. Veď kto už by chcel byť príbuzný nejakej opici (tento motív sa objavil na populárnych karikatúrach Darwina).

Šíreniu jeho myšlienok to však nezabránilo, skôr naopak - hodili sa do prebiehajúceho (politického a spoločenského) sporu medzi veriacimi a ateistami. Ten trvá dodnes, aj keď sa premiestnil z Británie najmä do USA.

