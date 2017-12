Sega je na tom lepšie, aj keď je v strate

11. feb 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Porovnaním s číslami z roku 2007 si Sega dokonac polepšila, pretože v ten rok zaznamenala omnoho výraznejšiu stratu, a to 173 amerických dolárov. Videoherná divízia mala na celkovej strate nadpolovičný podiel, konkrétne 61,4 milióna dolárov, avšak celkové tržby za minulý rok dosiahli hodnoty 1,06 miliardy amer.dolárov. Do širšej správy Sega zahrnula aj úspech na európskom trhu, kde sa predalo najviac z celkového počtu hier. Európa je pre Segu jednotkou s 9,1 miliónmi kusov predaných hier, nasleduje USA, kde sa spoločnosti podarilo predať 8,8 milióna hier a v domácom Japonsku to bolo len 3,1 milióna herných titulov.

Na tomto rozdelení je vidieť úspech Segy so zameraním sa na západné, prevažne európske publikum zvýšeným vydávaním PC projektov. Na druhú stranu nás sklamalo vyhrabanie klasík ako napríklad Golden Axe: Beast Rider, ktorých vynovená verzia sa nielenže príliš nepredávala, ale prepadla aj u kritikov. Najlepšie sa nedarilo ani očakávaným titulom ako Space Siege (naše hodnotenie 5,2/10), The Club (7,1/10) alebo Condemned 2: Bloodshot (7,0/10). O komixových adaptáciách (zhrdzavený - 2,0/10 a nasraný - 1,5/10) nehovoriac.

Tradične potiahol predaje futbalový manažér Football Manager 2009 (recenzia čoskoro), ktorý patrí k najpredávanejším titulom v Anglicku – dokonca mu bola venovaná aj obálka renomovaného PC Gameru. Ani toto mierne zlepšenie však Sege nezabráni v masívnom prepúšťaní. V najbližšom období príde o prácu približne 20% z 3 100 zamestnancov, konkrétne sa hovorí o 560 prepustených. O ďalších projektoch, ktoré ma Sega pod palcom, sa zatiaľ nehovorí a bolo by skutočne nepríjemné, keby sa očakávané hity odložili alebo dokonca zrušili.

Medzi projekty, ktoré by sa mohli výborne predávať patrí dlhoročná, strategická sága s novým dielom Empire: Total War (dojmy z preview verzie), akčná hra Aliens: Colonial Marines (preview), zaujímavá stratégia Stormrise (novinka), RPG projekt Alpha Protocol (novinka) či doposiaľ nie príliš predstavená Bayonetta.

