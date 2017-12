Danteho cesta peklom

11. feb 2009 o 11:05 Ján Kordoš

Vývojári Dante´s Inferno charakterizovali ako „Dead Space, ktoré stretlo God of War v pekle“, čo plne vystihuje hrateľnosť. Mnoho prvkov si Dante´s Inferno prevezme práve z hitu od Sony (ako napríklad takmer identické a zároveň prirodzené ovládanie) a doplní ich drobnosti z klasických arkád ako napríklad Devil May Cry. Zápletka sa točí okolo putovania samotného Danteho, ktorý chce zachrániť svoju lásku Beatrice. Stane sa tak, ak prejde deviatimi kruhmi pekla.

Hrateľnosť bude podobná práve sérii God of War, čiže hrdina bude okolo seba sekať, rúbať a inak likvidovať početné zástupy pekelníkov. Prítomné budú taktiež akčné sekvencie, v ktorých budeme musieť vo vhodnom momente stlačiť na obrazovke uvedené tlačidlo. Poznáte to: stlač X a hrdina dá otcovskú gigantickej potvore. Postupným nabaľovaním týchto sekvencií skolíte inak nesmrteľného bossa.

Rozdielne oproti God of War bude prostredie – z antických bájí a povestí sa presunieme do samotného pekla, v ktorom sa to rozkvitnutými lúkami hemžiť nebude. Vyzerá to tak, že z Dante´s Inferno by sa mohla stať kvalitná rúbanica – a to sa mnoho herných projektov snažilo priblížiť k vynikajúcej hrateľnosti pôvodného God of War. Možno sa to podarí práve Electronic Arts.

