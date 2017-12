Školáci priznali, že o nástrahách internetu nevedia

11. feb 2009 o 11:15 TASR

Bratislava 10. februára (TASR) - Žiaci základných škôl väčšinou nevedia, čím ich môže ohrozovať internet. Niektorí to potvrdili na dnešnom podujatí konanom pri príležitosti Dňa bezpečného internetu v jednom z bratislavských obchodných centier. Akciu zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR spolu s iniciatívou Zodpovedne.sk.

Keď sa desiatok školopovinných detí organizátori pýtali, čo uprednostňujú - chatovanie, alebo pobyt na čerstvom vzduchu, žiaci sa prikláňali skôr k chatovaniu.

"Väčšinou chodím na pokec," prezradila TASR 15-ročná Maťa. Na otázku, či vie o tom, že internet môže byť nebezpečný, odpovedala nie. Jej kamarátka, 14-ročná Monika povedala, že už počula, že prostredníctvom internetu sa im môže niekto aj vyhrážať. "Ale podľa toho, že kde, na akých stránkach," komentovala s tým, že žiadnu negatívnu skúsenosť doteraz nemala. Tínedžerky majú internet doma, na zoznamky vraj nechodia. "Skôr to využívame len na to, že si s niekým píšeme, s kamarátmi, zoznamky nie," zhodli sa. "Na internet by sa mohli dávať zábavné videá, čo sa natočia," odpovedala Monika na otázku, čo si myslí o prípadoch, kedy žiaci tajne natáčajú videá spolužiakov a zverejňujú ich.

Ako povedal 13-ročný Maťo, na akciu prišiel z donútenia. "Jasné, chodím na internet, sťahujem si hry alebo programy," povedal TASR. Dodal, že na zoznamky nechodí. Na otázku, či počul, že internet môže byť nebezpečný, odpovedal, že o tom počuje prvýkrát.

Žiaci sa na poludňajšej akcii mohli dozvedieť o nástrahách internetu, zneužití mobilných telefónov a o novom fenoméne - kyberšikane. Pozreli si aj premiéru televízneho spotu, ktorý má demonštrovať, ako ľahko sa môže surfujúci stať obeťou kyberšikany. Spot bude vysielať Slovenská televízia.

Iniciatíva Zodpovedne.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácii a prevencii pred trestnými činmi prostredníctvom projektu Bezpečne na internete. Ten je zameraný práve na deti. Projekt Zodpovedne.sk zastrešuje Európska komisia a realizuje sa už takmer v každej krajine EÚ. Na Slovensku ho organizuje ministerstvo vnútra, Slovenský výbor pre UNICEF a občianske združenie eSlovensko.