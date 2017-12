Batman: Arkham Asylum - Jokera smiech prejde

Superhrdina, ktorý zostal po poslednom dobrodružstve v tieni hlavného zloducha, večne usmiateho Jokera. Superhrdina, ktorý sa nemôže spoliehať na superschopnosti, nevie lietať, nevystreľuje z rúk pavučiny, nedokáže sa zmeniť v zelené a značne nahnevané mo

10. feb 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Po klesajúcej tendencii batmanovských filmov sme sa dočkali nového a hlavne kvalitného začiatku, ktorý po dlhých rokov znovu priniesol nášho hrdinu pred svetlá reflektorov. Pokračovanie nazvané Temný Rytier patrí medzi najlepšie zarábajúce filmy a je preto viac než zaujímavé, že sme sa doposiaľ nedočkali herného Batmana, ktorý by sa zviezol na vlne úspechu filmovej predlohy. Do úvahy nebudeme brať Lego kocky poskakujúce okolo netopierieho muža. To je proste len jeden z ďalších projektov, ktoré sú obľúbené už len preto, že existujú. Napokon vyplávala pravda na povrch a pre neschopnosť vývojárov z Pandemic Brisbane dodržiavať termíny, nás žiadny Batman nemal navštíviť. A to v tento rok oslavujeme 70.výročie narodenia nášho obľúbenca!



Ešteže nám vrhol záchranné lano potápajúci sa Eidos. Možno práve projekt Batman: Arkham Asylum bude tým správnym titulom, ktorého predaje potiahnu Eidos vyššie, z priepaste krachu. Vývojom je poverený anglický tím Rocksteady Studios, ktorý síce medzi extra známe a skúsené vývojárske celky nepatrí, no šance sa chcú chopiť s veľkou vervou a poriadne sa zviditeľniť. Ich jediným projektom je Urban Chaos: Riot Response, konzolová akčná hra z vlastného pohľadu, kde ste si museli podať, ako inak, agresívnych teroristov. Mierne nadpriemerný titul, ale že by si ho niekto zapamätal, to sa tvrdiť nedá. Batman: Arkham Asylum nebude žiadnym herným prepisom filmového príbehu. Tvorcovia chcú ísť po vlastnej ceste, chcú hráča ušetriť od plnenia dobre známych úloh, prípadne behania s hrdinom po meste a zachraňovania všetkých naokolo.

Zápletka Arkham Asylum je jednoduchá, no zároveň ponúka more možností ako sa s ňou pohrať. Batmanovi sa darí a jeho vplyvom sa postupne v Arkhamskom väzení ocitajú všetky podvratné živly. Posledným pánom na holenie nie je nik iný ako Joker, ktorého Batman prináša spútaného do Arkhamu, no to ešte vôbec netuší, že sa stal súčasťou plánu. Smiešneho, avšak rozhodne nie úsmevného pre nášho hrdinu. Joker sa totiž nechal zatknúť zámerne a svoju prítomnosť vo väzení využije na to, aby oslobodil všetkých svojich priateľov. To všetko sa deje priamo pred Batmanovymi očami a na priamy zásah už je neskoro. Džin je vypustený z fľaše, teraz sa s ním treba popasovať a dostať ho späť dnu.

Nemusíte sa hneď obávať výhradne stupídnej akcie. Arkham Asylum ponúkne hráčovi more možností ako danú situáciu zvládnuť. Plne interaktívne prostredie v akčnej adventúre dá hneď niekoľko návodov na ďalší postup. Rozhodne však nehrozí typicky arkádový útlm alebo nuda. Nielenže herné postavy nahovorili známe postavy ako Mark Hamill (Joker) alebo Kevin Conroy (Batman), ktorým uveríte, že sa do svojej úlohy vcítili a dokázali sa s daným charakterom stotožniť, ale ich dialógy nebudú zaváňať povrchnou hlúposťou a naivitou, na ktorú sme si už zvykli. O príbeh a rozvoj zápletky sa postará Paul Dini, ktorého rukopis ste si mohli všimnúť na mnohých animovaných sériách zo sveta Batmana a Supermana, prípadne sa podieľal na niekoľkých epizódach seriálu Lost, čo bude na hre poznať. Nepôjde len o zopár konzultácií, prípadne známe meno na obale hry. Dini pricestoval priamo za vývojármi a zúčastňuje sa vývoja ako každý iný člen tímu.

Arkham Asylum poháňa Unreal engine, takže o kvalitné spracovanie či prepracované animácie pohybov sa obávať nemusíme, Rocksteady Studios majú v rukách jeden z najlepších vývojárskych nástrojov. Ako sme už uviedli, pôjde o akčnú adventúru, ktorá sa bude snažiť vyhnúť zabehaným stereotypom používaním viacerých prvkov hrateľnosti. V prvom rade však treba priznať, že predovšetkým pôjde o akciu – nič iné však od superhrdinskej hry ani čakať nemožno. Okrem postupného učenia sa nových úderov získavaním skúseností, ktoré následne prerozdeľujete do jednotlivých bojových vlastností postavy, tu máme aj klasický ručný boj či používanie (a postupné zlepšovanie) batarangu či samotného Batmana. Strieľanie nebolo potvrdené, viac si sľubujeme od kontaktných súbojov. System komb a špeciálnych chvatov by sme prirovnali k Bourne Conspiracy, kde sme si ich skutočne užívali.

Aby sa zavďačili tvorcovia širšiemu publiku, pribudli možnosti zakrádania sa a tichého a rýchleho zabíjania protivníkov. Mierne stealth prvky sa začínajú v akčných hrách presadzovať stále častejšie, a hoci nie sú spracované s dôrazom na realitu, poteší možnosť tichého zabitia okolo prechádzajúcej hliadky. V mnohých akčných scénach na úvod budeme teda zabíjať zozadu a čo najtichšie, no následne sa rozpúta peklo s ostatnými protivníkmi. Žiadneho Hitmana alebo Solid Snake-a teda nečakajte, len možnosť ísť aj trochu obozretnejšie ako s päsťami pred sebou. Pre lepšie sondovanie situácie bude môcť Batman použiť röntgenové žiarenie, pričom farba kostier bude skvelým indikátorom kladných a záporných postáv v miestnosti. K tomu si pridajme ešte skákanie pomocou typicky batmanovskej výbavy a máme akčný projekt zo známeho sveta, ale zároveň aj zaujímavú náplň sľubujúcu neutíchajúcu zábavu.

Batman: Arkham Asylum by sa malo objaviť v lete pre hlavnú trojicu platforiem: PC, Playstation 3 a Xbox 360, ale už teraz by sme sa mali pripraviť. Keď už máme staviť na hru, ktorá by zo známej predlohy mohla skutočne niečo vyťažiť, tak je to jednoznačne Batman od Eidosu.

Pamätáte sa ešte na animovaný seriál? Veríme, že práve Batman: Arkham Asylum nám ich prinesie späť. A nesmie chýbať ani stará a zároveň neskutočne príťažlivá ústredná melódia.