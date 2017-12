Stiahnuteľné balíčky sú stále vyhľadávanejším rozšírením hier

10. feb 2009 o 10:25 Ján Kordoš

Pre PC išlo o príjemný bonusový obsah zdarma, nové časy prinášajú zmeny. Neoplatí sa však príliš nadávať, aj keď cena by samozrejme mohla byť nižšia (hry sa pohybujú v rozmedzí od 800 do 1200 Microsoft Points, pričom 4200 MP kúpite za 72,99€ (cca 2 200 Sk), ale to je skôr chyba slovenského regiónu a miezd v porovnaní s cenami hier), za túto kvalitu sa zaplatiť poväčšinou oplatí. Rozširujúce balíčky sa medzi hráčmi ujali, a preto napríklad aj Rockstar vydá datadisk ku Grand Theft Auto 4 pod názvom The Lost and Damned špeciálne pre Xbox 360 výhradne v digitálnej podobe.

Vrece s DLC obsahom sa roztrhlo a žiaľ sa mu nevyhli odklady. Už sme vám priniesli pozitívnu správu o tom, že prídavok Beneath the Ashes k Tomb Raider: Underworld je na spadnutie, no napokon ho Eidos posúva. Podobne sú na tom prídavky do Falloutu 3. Je vidieť, že si tvorcovia uvedomujú, že nemôžu len rýchlo niečo vytvoriť a potom to hodiť na trh, veď fanúšikovia si to kúpia, ale ide o plnohodnotné rozšírenia, aj keď v komornejšej podobe, ktoré býva už často hodnotené v samostatných recenziách.

O ďalšom DLC pre Mass Effect sa začína hovoriť v Bioware, ktorí sú však momentálne zamestnaní ďalšími projektmi ako napríklad Dragon Age: Origins alebo Star Wars: The Old Republic. Rozšírenie zombie masakrovania ako bonusu po dokončení hry v Call of Duty: World at War, pripravujú tvorcovia z Treyarchu. Bohatú nádielku dostane aj Left 4 Dead, pri hudobných hrách ako Guitar Hero alebo hlavne Rock Band ide o samozrejmosť, keďže balíky nových pesničiek vychádzajú takmer každý týždeň. O mnohých ďalších hrách ako Street Fighter 4, Burnout Paradise alebo dokonca aj Animal Crossing pre Nintendo Wii. Vidíte, úspešné projekty na seba nemusia zarobiť výhradne svojim predajom. Nezanedbateľný peniaz utŕžia aj za nový obsah.

Zdroj: Kotaku