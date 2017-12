Pioneer skončí s výrobou televízorov

Aspoň sa to povráva v ekonomických kruhoch a firma sa to nesnaží žiadnym spôsobom vyvrátiť. Pôvodné plány pre spoluprácu s Panasonicom, ktorý by televízory z vývoja Pioneeru vyrábal sú však už iba minulosťou. Jediným liekom na veľké straty TV divízie sú j

9. feb 2009 o 15:05 Milan Gigel, (mg)

ej uzavretie. V minulom roku dosiahla výšku rekordných 100 miliárd jenov a pre firmu v jej revitalizačnej ekonomickej stratégii je nemysliteľné, aby sa rovnaký prepad opakoval aj tento rok. Zmeny majú zasiahnuť aj DVD divíziu, ktorá je však na tom po ekonomickej stránke o čosi lepšie. Chystá sa spoločný podnik so Sharpom, ktorý by mal priniesť požadované ekonomické výsledky.