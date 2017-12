Genetické mapovanie novorodeniatok bude revolúciou v zdravotníctve

9. feb 2009 o 14:14 TASR

LONDÝN. Každému novorodeniatku, ktoré príde na svet o desať rokov a neskôr, už pri narodení zmapujú jeho genetický kód. Predpovedá to Jay Flatley, šéf poprednej svetovej spoločnosti na určovanie genómových sekvencií Illumina.

Úplné "prečítanie" (sekvenovanie) DNA u každého novorodenca bude uskutočniteľné a cenovo dostupné za necelých päť rokov - to sľubuje revolúciu v zdravotníckej starostlivosti, uviedol Flatley pre dnešné vydanie britského denníka The Times.

Oddialenie "genómového sekvenovania" čiže genetických profilov (portrétov) každého novonarodeného človeka pravdepodobne spôsobia len sociálne a právne otázky. Od roku 2019 sa však mapovanie génov novorodeniatok stane bežnou záležitosťou, dodal Dr. Flatley.

Toto odštartuje nový prístup v medicíne, keďže ochorenia ako cukrovka, srdcové choroby a rakovina sa budú dať predvídať a lieky bude možné predpísať s väčšou bezpečnosťou i účinnosťou.

Dr. Flatley pre denník The Times uviedol, že genetické mapovanie by malo byť dostupné za menej než 1000 dolárov (781,5 eura), a to už o tri až štyri roky.

Genetický profil novorodenca možno zistiť z krvného testu, pričom vzorku odoberú z jeho päty. Podobná metóda sa už používa na zistenie dedičných chorôb ako napríklad cystická fibróza.

Vývoj v tejto oblasti však prinesie závažné otázky ohľadne súkromia a prístupu ku genetickým záznamom jednotlivcov. Mnoho ľudí nebude ochotných dať si prečítať čiže zistiť ich genetický profil z obáv, že výsledky by mohol proti nim zneužiť zamestnávateľ alebo zdravotná poisťovňa.

Dokonalé súkromie týkajúce sa genetického profilu však nebude možné. "Ľudia si musia uvedomiť, že džin je už vypustený z fľaše. Svoj genóm zrejme neuchránite pred verejnosťou, pretože ho zanechávame všade, kam prídeme," dodal ešte Dr. Flatley.

Odborník však vyjadril nádej, že keď už budú výhody tejto metódy jasnejšie, väčšina ľudí bude chcieť poznať svoj genetický profil. Výhody podľa neho čoskoro prevážia nad rizikami.