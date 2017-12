Google Chrome bude od mája všestrannejší

Mala by to zaistiť nová verzia prehliadača, ktorá otvorí dvere rozšíreniam a zásuvným modulom. Znamená to, že vývojári ktorí doposiaľ ponúkali svoje vylepšenia pre Firefox, svoje produkty budú môcť ponúknuť aj pre túto platformu.

9. feb 2009 o 14:35 Milan Gigel, (mg)

Práve nulová rozširovateľnosť prehliadača bola hlavnou témou kritík pri uvedení tohto rýchleho prehliadača na trh. Google v posledných mesiacoch výrazne pritvrdil, aby dobehol to, čo pri uvedení prehliadača na trh zanedbal. Trhový podiel prehliadača Google Chrome je však zatiaľ stále nepatrný. Aby Google v boji s konkurenciou uspel, má čo doháňať.