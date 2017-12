Lord of the Rings: Conquest - Tolkienova nočná mora

Nová hra zo sveta Pána Prsteňov automaticky smrdí lákaním peňazí z krízou postihnutých fanúšikov, ktorí však povolia, pretože je to jednoducho Pán Prsteňov.

9. feb 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Prvé, čo vám vrazí poriadnu otcovskú po spustení hry, bude okrem fádneho grafického spracovania herný systém a mnoho malých chybičiek, ktoré napokon spravia z kampane nudnú prechádzku s frustrujúcimi výbuchmi zlosti. Pritom nápadov, ktoré samé o sebe fungujú a sú príťažlivé, tu je hromada, pokope však Conquest jednoducho nedrží. Začať hodnotenie technickým spracovaním nie je bežné, ale hneď na začiatku vám grafika udrie do očí. Najprv pozitívne, pretože po spustení kampane zistíte, že pred a po každej misii na vás čaká animácia zložená z kúskov filmových záberov z Jacksonovho kasového trháku. Poskladané sú prirodzene, navnadia, príjemný hlas rozprávača nevzbudzuje posmešky a jednoducho sa začnete tešiť na kvalitné dobrodružstvo zo známeho sveta.



Úvodné kroky v akčnej rúbanici vás však dostanú. Engine hry síce dokáže zobraziť niekoľko desiatok jednotiek v jeden moment, čo v niektorých prípadoch vyzerá veľmi dobre, avšak vymodelovanie prostredie je neskutočne nudné, textúry slabé, objektov na scéne je minimum a v niektorých prípadoch vám prídu jednotlivé misie akoby prázdne. Podoba s filmovými scenériami teda neprichádza do úvahy a dupľom sa lokácie nebudú zhodovať s vašimi vysnívanými miestami pri čítaní knihy. Na jednej strane máme teda síce plynulú grafiku, avšak iba priemernú a nezachránia to ani modely postáv, ktoré síce vyzerajú k svetu, no je ich len zopár a tým pádom bojujete proti armáde naklonovaných panákov. Výzor hry vás hneď upozorní, že to napokon nemusí byť až také terno ako ste dúfali, hlavne ak kampaň za dobrých začína mizerne spracovanou obranou Minas Tirith, ktorý, pri všetkej úcte k predlohe, je baštou, ktorú ani nebudete chcieť brániť. Masové bitky sú taktiež skôr snom a ak sa do veľkého boja aj zapojíte, okamžite nasleduje škrípanie zubov kvôli neprehľadnosti a nepresnosti ovládania. Spomínať nulovú interakciu s okolím je už asi zbytočné. Ničím, okrem postáv a zničiteľných objektov ako cieľ úrovne, nepohnete. Či už sú to sudy alebo taniere na stole. Nezničí ich nič, ide len o statickú dekoráciu.

Nevadí, máme tu drobnosti, ktoré lákajú. V prvom rade sa konečne nemusíme s Frodom trmácať na nejakú horu s nejakým prsteňom. Respektíve musíme, ale keď tento akt vykonáte a vyprášite pekelný kožuch zlu, otvorí sa vám kampaň za túto stranu a ukážete Gandalfovi, Aragornovi, Legolasovi a spol., že so Sauronom nie sú žiadne žarty. Škoda, že možnosť hrania za opačnú stranu, než je tomu zvyčajne, podlieha práve dokončeniu kampane za svetlú stranu. Po vstupe si musíte zvoliť jedno zo štyroch povolaní: bojovník, lukostrelec, skaut a mág. Rozdelenie na triedy je prosté a s každou postavou hráte inak, pričom raz za čas dostanete ponuku na využitie jedného z hrdinov alebo špeciálnych postáv ako napríklad ent či kamenných golemov. A prečo to nepriznať, s gigantickým kusom dreva sa predsa len tí malí mužíkovia dole likvidujú ľahšie. Rozdiel medzi hrdinami a obyčajnými postavami je však len ten, že známa persóna má omnoho viac zdravia, a útokom nevezmete protivníkovi tretinu zdravia, ale rovno polovicu. Vsjo. Inak Gandalf vyzerá ako miestny alkoholik v nočnej košeli.

Bojovník vie okolo seba mávať mečom, pričom skladanie do komb akosi nemá potrebné čaro. Tri druhy útokov doplnené o špeciálne aktivovanie (čiže mávate mečom krajšie a rozdávate silnejšie rany) sú však nedostačujúce. Vykonanie jednotlivých útokov je mierne toporné, zameriavanie sa na protivníka nepresné. Skaut sa môže zneviditeľniť a zabíjať zozadu, lukostrelec môže okrem obyčajných šípov strieľať aj ohnivé či otrávené alebo ich vystrelí hneď niekoľko naraz, prípadne uštedrí protivníkovi nepríjemný kopanec. Mág okrem liečenia a klasického posielania zaľúbených bleskov na nepriateľa vie vyflusnúť pochybný fireball letiaci niekoľko metrov a potom po dopade na zem vytvorí ohnivú stenu, či tresne palicou o zem a omráči všetkých nepriateľov nablízku.

Všetko by to bolo fajn - ešte stále by sa to dalo prežiť - ono to nevyzerá zle. Ciele misie sú správne arkádové: dôjdi na miesto, dones niečo na miesto, znič niečo, udrž pozíciu na určitý čas a klasický conquest – čiže obsadzovanie dôležitých miest na mape. Return of the King v novom šate, nie? Presne tak. Nie! Tak kde nastala chyba? Ako hack & slash (bojovník) je hra neskutočne neprehľadná, kamera nepokrýva všetko to, čo by mala, reaguje mierne spomalene a ak sa postava vyskytne blízko steny, netušíte, kde sa práve nachádzate. Ako primitívna stealth akcia (skaut) to taktiež nie je ono, pretože ide predovšetkým o mlátičku a hoc zabijete protivníka jedným ťahom pri zakrádaní sa poza jeho chrbát, neskôr sa stáva viditeľným, slabším a jediné, čo vám zostane, je posielať protivníkov za horiacim zadkom „bombové“ pozdravy. Hranie za lukostrelca a mága pripomína známe akčné hry z tretieho pohľadu, no keďže je parchantov na druhej strane mnoho, je to masaker podstatne arkádovejší, než u iných strieľačiek. Nepriateľ vo vašej blízkosti automaticky predstavuje vaše váľanie sa po zemi a už len sledujete ako sa ukazovateľ zdravia blíži k nule. A v kúte potichu vzlykáte, pretože niekedy to proste nie je vaša vina.

Jedna z príčin, prečo kampaň prejdete z donútenia, je fakt, že mapy používané v multiplayeri, na ktorý je Conquest zameraný, pochádzajú práve z úrovní určených pre jedného hráča. Druhá príčina, v tomto prípade nezanedbateľný zápor, je ich krátkosť. Keď nebudeme počítať frustrujúce pokusy o nemožné, prebehnete oboma kampaňami (8 misií za dobrých, o jednu menej za zlých) za 5 hodín. A to je sakramentsky málo. Úrovne sú navyše priestorovo obmedzené, lineárne, chudobné, proste nudné. Vôbec z nich nebudete mať dojem epickosti ako v prípade filmového zážitku. Nebudete otvárať ústa nad úžasným spracovaním, nad úchvatnou atmosférou konfliktu. Hráč, majúci niekoľko životov, choď tam a tam a rob len to, čo od teba chce scenár. Hack & slash však musí byť zábavné, pri sekaní, rúbaní a jednoducho mordovaní desiatok protivníkov musíte cítiť slasť, lietajúce telá nepriateľov, hrdinskosť. Tu je to skôr zúfalstvo, pretože pohyb postáv je ťažkopádny, ak vás niekto zasiahne, zvyčajne to riadne zabolí a ak sa dokonca ocitnete na zemi, je s vami už automaticky amen.

Nepriatelia sa totiž zameriavajú vo väčšine prípadov na vašu osobu. Sú hlúpučkí, zvyčajne si idú po svoju smrť, no keď sa podobných dobrákov okolo vás nakopí desiatka, je to o niečom inom a doslova vás udupú. Kamera sa nezmyselne točí, vy nič nevidíte, trhané pohyby vstávania a nedokončených útokov len potvrdia, že tu interaktívny, bojový model nehľadajte. Útok sa stane úspešným nie v prípade kontaktu zbrane a nepriateľa, ale až po jeho dokončení. Kto prv švihne, ten skôr melie. Ak sa chcete spoliehať na vašich parťákov, skúste sa zbaviť toho prehnaného optimizmu, pretože sa blíži kríza a za ten priblbý úsmev vám môže niekto poriadnu struhnúť. Nepomáhajú, len pobehujú, raz za čas bacnú do niekoho a na bojisku tvoria len komparz. Úsmevné príhody o dvojici, ktorá stála oproti sebe a bojovali proti sebe myšlienkami zažijete bežne. Stoja, krúžia okolo seba a raz za čas sa bacnú "Ali G" štýlom.

Umelá inteligencia jednoducho neexistuje, o čom sa presvedčíte aj počas jednej úrovne, kedy máte ochraňovať Froda. Ten malý fagan si samozrejme beží, kam sa mu zachce, najlepšie do nepriateľovej náruče a ešte lepšie sa do nej zamotá tak, že pre kolíziu textúr máte dojem, že ste dorazili na zraz epileptikov. A zomrie. A misia nesplnená, pán hráč si to zopakuje. Musíte čistiť cestu pred ním, okolo neho, i za ním (ten dement sa zvykne zrazu otočiť a počkať na protivníkov), čo nielenže nestíhate, ale raz za čas sa objaví lietajúci drak, ktorý vás náhodne vezme do svojej papuľky a spapá. Náhodne. V poslednej úrovní za zloduchov sa nám stalo, že v záverečnom súboji Sauron vs. Gandalf zrazu priletel orol, vzal Saurona do pazúrov a odletel. A Sauron bol mŕtvy. Rovnako aj pri bojoch na Pelennorskom poli alebo pri obliehaní Gondoru. Priletí vták a zdrapí vás. Náhodne. Nečakane. Nikto nevie prečo, ale máte o život menej.

Podobných, značne stupídnych, kiksov nájdete v hre mnoho. Olifant je zviera veľké, jednu smrť Legolasa zavinil pád tejto beštie priamo z neba na jeho ctený, elfský... mozog. Šípka ukazovala, znič tohto olifanta, lenže tam žiadny nebol a keď tam Legolas prišiel, padol mu na hlavu. Efektné. Alebo sa nemôžete pohnúť a ostatní okolo vás len stepujú. Alebo vás viditeľne nič nezasiahlo, no zrazu ležíte na zemi. Zrejme infarkt, ale to by ho mal skôr dostať hráč. Nie je to rýchla akcia, ide skôr o vaše pevné nervy, pričom posledná štvrtina kampane je vplyvom neskutočne hlúpej umelej inteligencie vašich vojakov, početnosti súperovej armády, nekorektnou kamerou a obmedzenými útokmi skôr frustrujúcim peklom, pri ktorom sa z úst valia nadávky najhrubšieho zrna, gamepady lietajú a vyhrážky päsťou obrazovke sú nebezpečne blízko toho nového LCD prístroja, ktorý si predsa nechcete zničiť. A nezabudnite, máte hneď niekoľko životov, no akonáhle ich vyplytváte alebo zomrie dôležitá osôbka, idete danú úroveň odznovu.

Primárne je však hra zameraná na multiplayer, tak prečo tu otravovať so zbytočnou kampaňou? Je na tom niečo pravdy a keby sme mali hodnotiť výhradne singleplayer, je to skôr plač a škrípanie zubov s výslednou trojkou v záverečnom hodnotení. Multiplayer situáciu zachraňuje. Mierne. Ktovie, či dostatočne, pretože sme si ho poriadne neužili. Nie, že by sme nechceli, ale zatiaľ je multiplayer nedoladený. Tak za prvé: veľmi ťažko nájdete server, kde si vychutnáte boj s maximálnym počtom hráčov, ktorý je stanovený na osem dobrodruhov za každú stranu. Ak aj niečo také nájdete, ide o uzamknuté hry, kam sa nedostanete, no aj tých je len minimum serverov s jedným, maximálne dvomi hráčmi je drvivá väčšina. V najlepšom prípade tak na mapách pobehuje 6 panákov, spolupráca minimálna a odpadá tým základný kameň, ktorý mal byť pre Conquest špecifickým. Kooperácia je v počiatkoch predaja nesúrodá. Všetci sa hrnú za killmi, len niekedy je v náznakoch vidieť spoluprácu. Môžu za to aj prázdne servery, pretože pri plnom počte by to vyzeralo inak. Ponuka módov je pomerne chudobná, ale kto by chcel viac? Máme tu Team Deathmatch, Conquest (obsadzovanie miest) a Capture the Ring – už len názov hovorí sám za seba.

Multiplayer, nech mal byť akokoľvek veľkým ťahúňom, je skôr samozrejmosťou. Isteže, pri hraní proti živým hráčom je to zaujímavejšie, ale nie je to žiadna výhra a oproti evergreenom multiplayeru to je slabota. Neduhy samotného ovládania, ktoré je nemotorné, biedneho bojového modelu, ktorý je úbohý a chudobný – a hlavne predimenzované schopnosti skauta (neviditeľnosť + absencia kooperácie robia z tohto povolania vražednú mašinu) multiplayeru škodia. Nenašli sme na ňom nič zábavné, čo by sme nevideli už inde. Systém odmien neexistuje, len vám pribúdajú body do celkového rebríčku, takže sa môžete pozrieť, že vám patrí X-tá priečka v celosvetovom meradle. Žiadny prepracovaný systém ako v Call of Duty. Tu vám proste rastie jedno číslo a to vám musí stačiť. Toto jednoducho nemôže byť hra zameraná na multiplayer, keď hráča poriadne nemotivuje, aby sa mu venoval!

Na Lord of the Rings: Conquest sa nadáva ľahko. Je to nedokončená, odlfáknutá hra, ktorej jediným kladom je hudba. Pretože je filmová – rovnako ako animované sekvencie v priebehu misií. Sú aj horšie hry, no Conquest sklamal, pretože neponúkol ani zábavnú hack & slash akciu a ani poriadny multiplayer. Ak dostanete hru darom, nie je to nič strašné, proste si na jeden víkend čosi zahráte a potom na to ani nespomeniete. V prípade fanúšika oddaného Pánovi Prsteňov je tu problém. Buď budete zaslepene vidieť hru, ktorá je dobrá už len preto, že je to Lord of the Rings alebo budete nadávať z dôvodu ďalšieho prasenia licencie. Stále je to však odfláknutá práca, ktorej výsledkom je nezábavná akcia s minimom atmosféry predlohy.