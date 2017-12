Transformers hlásia návrat

9. feb 2009 o 10:25 Ján Kordoš

To sa možno podarí v pokračovaní, ktoré ponesie podtitul Revenge of the Fallen a objaví sa na trhu spoločne s filmovou dvojkou koncom júna pre všetky možné platformy. Bližšie informácie o hre známe nie sú, no dá sa predpokladať, že znovu pôjde o akčnú hru videnú z pohľadu tretej osoby, v ktorej budeme ovládať meniace sa stroje. Ak sa tento arkádový kúsok podarí spracovať v hrateľnej a zábavnej forme, prečo nie.

Zdroj: Eurogamer