Spustil Google diabolskú službu?

Je váš syn naozaj v škole a zamestnanec ešte stále na obede? So službou Latitude, ktorú minulý týždeň spustil gigant Google, je to ľahké zistiť.

9. feb 2009 o 10:03 Tomáš Ulej, (tu)

BRATISLAVA. Nová služba Google je ako zázračná guľa z Perinbaby: na Google mape vám ukáže, kde sa nachádzajú vaši priatelia a čo práve robia. Svetové periodiká si však museli položiť aj inú otázku - je toto definitívny koniec nášho súkromia?

Stačí mobil s pripojením na internet a v mapách Google už okrem miest môžete sledovať aj polohu vašich priateľov a blízkych. A ak im to dovolíte, rovnako aj oni tú vašu. Telefón určí polohu podľa mobilných vykrývačov alebo GPS a pošle do Google. To ju sprostredkuje ostatným, ktorým ste to povolili.

Na výber máte automatické určovanie a vysielanie vašej polohy do sveta, alebo môžete polohu odoslať do Google len po ručnom odobrení. Treťou možnosťou je ju Google zadávať iba ručne – pripnutím na mape.

Posledný kúsok skladačky

Google sme doteraz cez vyhľadávač hovorili, aké informácie nás zaujímajú, sociálnym sieťam, kto je náš priateľ a čo robíme vo svojom voľnom čase. Vďaka široko rozšírenému Google Maps teraz pribudne do skladačky aj posledný kúsok - kde sme a čo robíme. „Znamená to, že vývojári budú môcť odteraz stavať svoje aplikácie už na trojuholníku informácii o vás - osobnom správaní a záľubách, priateľoch a rodine a vašej lokalite,“ povedal pre eWeek Jeremiah Owyang z Forrester Research. „Povedzme, že vy a vaši priatelia ste v meste a vy sa chcete stretnúť - zariadenie vám bude môcť hneď poradiť vhodnú reštauráciu na základe vašich osobných preferencií a polohy“.

Lákavá zbraň

Množstvo odborníkov na bezpečnosť, vrátane organizácie Privacy International zostalo minulý týždeň rozčarovaných. Google Latitude by sa podľa Simona Daviesa z Privacy International mohol stať „úžasným darčekom pre všetkých sliedičov, zvedavých zamestnávateľov, žiarlivých milencov a otravných priateľov“. Stačí zaniesť mobil do opravy, nevšimnúť si, aké nastavenia vám vopred do mobilu dal zamestnávateľ, alebo sa nechať vydierať rodičmi.

Množstvo ľudí bude považovať Latitude za úžasnú službu, ale za akú cenu? Pýta sa Davies v rozhovore pre Computer World. „Používatelia potrebujú pochopiť, prečo pravdepodobne vôbec nepotrebujú vo veľkom vysielať do sveta svoju polohu,“ odpovedá Dan Olds analytik Gabriel Consulting Group.

Jeremiah Owyang nesúhlasí – služba má podľa neho veľkú budúcnosť, aj keď jej nástup bude spočiatku pomalý. „Dá sa určite očakávať, že Google Latitude bude prednastavenou službou v nových mobilných telefónoch využívajúcich Android (operačný systém od Google)“.

Odpoveď Google

Google po kritike minulý týždeň prisľúbil do služby pridať ďalšiu funkcionalitu, ktorá každého používateľa jasne upozorní, či svoju polohu so svetom zdieľa alebo nie. „Táto funkcionalita už funguje na niektorých mobilných platformách a práve ju rozširujeme aj na ďalšie,“ povedal Google.

Prečo sa báť služby Google Latitude?

Google bol viackrát kritizovaný za dobu, ktorú odkladá údaje o surferoch.

Google už dnes o nás vie veľa: čo hľadáme, aké stránky navštevujeme a o čom si píšeme s priateľmi. Vaša poloha je ďalší z údajov, ktorý o vás firma bude vedieť a môže ho raz zneužiť.

Riziko zneužitia informácii hrozí, ak sa k informáciám o vašej polohe dostane tretia strana.

Ako je služba chránená?