Need for Speed: World Online už v marci

9. feb 2009 o 9:45 Ján Kordoš

Venovať sa budeme najmenej prezentovanému Need for Speed World Online, čiže MMO pretekom, ktoré by mali združovať všetkých nadšencov a fanúšikov do štyroch kolies. Ako už vieme, najprv sa hra objaví na ázijskom trhu, ktorý je krajinou pre online hry zasľúbenou. Už v marci sa spustí betatest pre Taiwan a Hong Kong. V prípade úspechu nebudú vývojári váhať a vydanie bude naplánované aj do ostatných regiónov.

V Ázii vyjde Need for Speed World Online pod značkou Free to Play, ktorú netreba príliš charakterizovať, je to zrejmé už zo samotného názvu. Podobným projektom je napríklad Battlefield: Heroes alebo práve v Ázii publikovaná FIFA Online, ktorá si na seba zarobila prostredníctvom in-game reklamy a mikrotranskakcií.

Zdroj: Joystiq