Saw na Vianoce i vo forme videohry

9. feb 2009 o 9:30 Ján Kordoš

Po krachu Brash Entertainment sa zdalo, že posledné zbohom dávame nielen vývojárom, ale aj samotnej hre. Ani by sme to veľmi neľutovali, hoc Saw patrí k herným projektom, o ktorých sa nič nevie. Zo skúsenosti však filmové licencie popkornových trhákov za mnoho nestoja, tak sme sa tomuto skonu ani príliš nevenovali. Lenže spoločnosť Konami zacítila možnosť zisku – ono je Saw úspešná značka, inak by sa predsa netočili nové filmy - a tľapli si s tvorcami zo Zombie Studios a Vianoce môžeme sláviť s krvavými Saw.

Zombie Studios je však pomerne riziková stávka, pretože ak vynecháme ich posledné mobilné a casual tituly, naposledy sa predstavili akciou Shadow Ops, taktickou akciou Spec Ops, tankovou akciou Spearhead alebo skutočne starou a skutočne nepodarenou strieľačkou ZPC. Aspoňže im ide práve akčný žáner. Saw sa objaví na predvianočnom trhu a ku kúpe by nás mal presvedčiť hlas Tobina Bella, ktorý sa objaví ako vo filme, tak aj v hre.

Zdroj: Kotaku