Google Latitude – ukážte všetkým, kde práve ste

Latitude je služba, vďaka ktorej máte prehľad o tom, kde sa práve nachádzajú vaši priatelia a čo momentálne robia. Na Google mape vidíte ich polohu a viete im jednoducho poslať správu alebo zavolať. Ide o zaujímavé spestrenie, ktoré vás naviac nestojí nič

8. feb 2009 o 0:28 Marcel Pastír

.

Čo dokáže

Pre využívanie tejto služby potrebujete mať založený Google účet, napríklad poštovú schránku na Gmaile. Ak ho nemáte, viete si ho vytvoriť zadarmo v priebehu niekoľkých minút. Hlavné výhody služby Google Latitude sú:

Môžete vidieť, kde sú vaši priatelia a čo práve robia (ich status)

Rýchlo a jednoducho ich kontaktovať cez SMS, IM správu alebo im zavolať

Kontrolovať svoju vlastnú pozíciu a zvoliť si, kto ju môže vidieť (aj individuálne podľa kontaktov)

Podporované telefóny

Výhody Google Latitude oceníte najskôr pri mobilnom používaní. Keď idete okolo svojich priateľov, nemusíte už teoreticky robiť nič. Latitude im to dá vedieť za vás. Google Latitude je dostupný na tých zariadeniach, ktoré podporujú Google Maps for mobile v3.0 alebo vyššie verzie. Sú to:

Zariadenia so systémom Android s aplikáciou Maps vo verzii minimálne 3.0

Takmer všetky BlackBerry zariadenia s farebným displejom

Väčšina zariadení s OS Windows Mobile 5.0 a vyšším

Väčšina zariadení so systémom Symbian S60

Onedlho pribudnú aj niektoré zariadenia od Sony Ericssonu a iPhone. Zoznam zariadení, s ktorými Latitude funguje, ale aj tých, ktoré ho nepodporujú, nájdete na tejto stránke.

Lokalizačná služba by sa mala dať využívať aj na PC cez iGoogle gadget, potom ako si nainštalujete plug-in Gears do vášho prehliadača. U nás sa to zatiaľ nedá, no Google vám vypíše milú hlášku so smajlíkom na konci, že si Latitude môžete stále nahrať do mobilu.

Ako to funguje?

Ak už máte založený Google účet, potrebujete si nainštalovať najnovšiu verziu Google Maps, ktorú si môžete stiahnuť priamo v mobile na adrese: m.google.com/maps. Potrebný je aj dátový paušál alebo prístup na internet cez telefón kvôli načítavaniu máp. Kontakty, ktorých polohu chcete vidieť, vám to musia najskôr povoliť. Google Latitude využíva na identifikáciu pozície buď presnejšie GPS alebo Cell-ID metódu. Tá je závislá na rozmiestnení BTS vysielacích staníc vo vašom okolí. V mestách s hustým pokrytím je presnosť určenia polohy vyššia.

ZÁVER



Automatická lokalizačná služba Google Latitude ako doplnok aplikácie Google Maps je zaujímavým spestrením a má šancu stať sa populárnou. Ak sa pre ňu rozhodnete aj vy, dajte si pozor komu a kedy svoju polohu ukážete. Sú chvíle, kedy je lepšie zostať neviditeľným...