Sériový vrah zo Still Life 2 v intro sekvencii

7. feb 2009 o 14:35 Ján Kordoš

Okrem hlavnej vyšetrovateľky Victorie McPherson dostaneme do rúk aj reportérku Palomu Hernandez, ktorá oznámi detektívom, že má stopu k odhaleniu tajomného vraha z Európy. Pokým sa však Victoria presunie do Maine v USA, Paloma zmizne a vrah prostitútok tak naďalej uniká. Zaujímavosťou bude hranie za Victoriu a Palomu, pričom hrateľnosť bude logicky diametrálne odlišná. V koži Victorii budeme pátrať po vrahovi a Palome, zatiaľ čo v úlohe Palomy sa stane prioritou útek. Zdá sa, že Still Life 2 bude po dlhých rokoch podarenou adventúrou, ktorá má šancu zaujať všetkých hráčov.

Zdroj: PR