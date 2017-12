Blizzard nebude prezentovať Diablo 3 a Starcraft 2 na výstave E3

7. feb 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Je teda zrejmé, že na akcii s pozmeneným konceptom, respektíve návratom k staršiemu modelu so stánkami na výstavnej ploche a nie recepciami na hoteloch, nebudú prezentované očakávané tituly ako Diablo 3 alebo Starcraft 2. A samozrejme ani World of Warcraft. Veľké spoločnosti už prisľúbili svoju účasť, vrátane Activisionu Blizzard, no ani to nemení nič na absencii projektov Blizzardu na výstave.

Predpokladá sa, že Blizzard svoje očakávané hry predstaví skôr v Európe, konkrétne na nemeckých výstavách Gamescom alebo Games Convention, ktoré sú zamerané prevažne na PC projekty. A možno Blizzard nechce pustiť ani dolár na polonahé hostesky, ktoré sa taktiež po dlhých rokoch vracajú na herné prezentácie.

Zdroj: Giant Bomb