Metropolitné optické siete ušetria samosprávam desiatky tisíc eur

Metropolitné dátové siete z optických káblov, ktoré v súčasnosti budujú viaceré mestá, ušetria samosprávam niekedy aj desiatky tisíc eur ročne.

8. feb 2009 o 11:12 ČTK

Banská Bystrica 7. februára (ČTK) - Vlastné optické siete umožňujú bezplatné telefonovanie medzi prepojenými inštitúciami aj lacnejší prístup na vysokorýchlostný internet. Výhody týchto sietí však bude môcť využiť iba obmedzený počet obyvateľov, povedali ČTK zástupcovia samospráv.

"Máme vypočítané, že ročne ušetríme približne dva milióny korún (66.388 eur)," povedal konateľ trnavskej spoločnosti TT-IT Rastislav Mráz. Táto mestská firma zabezpečuje výstavbu a prevádzku jednej z najväčších mestských dátových sietí na Slovensku. Trnava vybudovala približne 40 kilometrov optických káblov za 20 miliónov korún (663.878 eur) a prepojila 107 inštitúcií, napríklad školy a mestské organizácie. V tomto roku by sa malo na sieť pripojiť ďalších sedem objektov.

Okrem úspory financií prinášajú optické siete aj ďalšie výhody. Vysoká rýchlosť prenosu dát umožňuje napríklad napojenie bezpečnostných kamerových systémov alebo priamy prenos z mestských podujatí. S priamym napojením domácností na mestskú sieť však v najbližšej dobe Trnava nepočíta. Podobné siete už medzičasom v meste vybudovali aj sieťoví operátori, ktorí už majú dokončené bytové prípojky vo veľkej časti sídlisk. "V ďalšej etape možno budeme uvažovať o napojení rodinných domov, ktoré nie sú pre operátorov také atraktívne," povedal Mráz.

Mestskú optickú sieť už niekoľko rokov stavajú vo Zvolene, podobné projekty plánujú v najbližšej dobe napríklad v Košiciach, Lučenci či Púchove. Podľa Tibora Weisa zo zvolenskej Technickej univerzity sa zvolenskej radnici podarilo znížiť náklady na položenie optických káblov približne na tretinu využitím iných stavebných prác v meste. "V súčasnosti je dokončená približne tretina siete za 12 miliónov korún (398.327 eur)," spresnil Weis. Celkové náklady mali pôvodne dosiahnuť takmer 2,32 milióna eur (asi 70 miliónov korún).

Vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Ištóková dodala, že samospráva nebude poskytovať rýchle pripojenie na internet pre obyvateľov. To by mala zabezpečiť súkromná firma, ktorú mesto plánuje vybrať v obchodnej súťaži. Obyvateľom by takéto pripojenie mohlo podľa Ištókovej priniesť nižšie ceny internetu, ako poskytujú najväčší operátori.

Zatiaľ čo mestá optické siete pomaly stavajú, či sa na ich výstavbu iba chystajú, veľké telekomunikačné spoločnosti už pokryli optickými rozvodmi oblasti so stovkami tisíc domácností. "V súčasnosti máme optickú infraštruktúru vybudovanú v 12 mestách Slovenska pre viac ako 263.000 domácností," informoval ČTK hovorca spoločnosti Orange Richard Fides. Optické siete telekomunikačného operátora Slovak Telekom boli koncom minulého roku k dispozícii pre viac ako 200.000 domácností. Okrem pripojenia na internet ponúka optická sieť aj sledovanie digitálnej televízie vrátane kanálov vo vysokom rozlíšení a telefonovanie.

Vlastimil Rezek fab