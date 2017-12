NASA opätovne odložila štart raketoplánu Discovery

7. feb 2009 o 11:32 TASR

MYS CANAVERAL. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odložil v piatok štart raketoplánu Discovery o ďalšie tri dni na 22. februára. Chce tak získať čas na dodatočné testovanie problémových tlakových ventilov na palivovej nádrži, informovala agentúra Reuters.

Raketoplán so siedmimi astronautmi na palube má na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraviť poslednú súpravu solárnych panelov. Prvý tohtoročný štart raketoplánu bol pôvodne plánovaný na 12. februára, ale v stredu NASA oznámila zámer odložiť ho najmenej o týždeň.

"Zostavili sme plán testovania, ktorý sme predtým nemali," odôvodnil ďalšie zdržanie hovorca NASA Kyle Herring.

Experti NASA využijú odklad štartu na bezpečnostné skúšky novoinštalovaných ventilov, ktoré zabezpečujú správny tlak vodíkového paliva pre tri hlavné motory raketoplánu. Testy majú preveriť, či by prípadné poškodenie ventilov počas štartu nemohlo spôsobiť vážnejšie problémy.

Počas novembrovej misie raketoplánu Endeavour sa odlomila malá časť jedného z ventilov. Incident neohrozil priebeh letu, technici NASA chcú však pre každý prípad preskúmať, čo by sa stalo v prípade väčšieho poškodenia ventilov, alebo keby k poruche došlo v inej fáze štartovacieho manévru.

Podľa plánov si bude dokončenie vesmírnej stanice ISS, ktorú NASA buduje už takmer desať rokov, vyžadovať ďalších osem letov do vesmíru. Do roku 2010 plánuje NASA aj let k Hubbleovmu vesmírnemu teleskopu.

Na projekte stanice ISS sa podieľa spolu 16 krajín, ktorých investície sa vyšplhajú na 100 miliárd dolárov.